Сырский и Залужный не дают спать Путину: какой бессмысленный фейк распространяется в Сети

Московские пропагандисты пытаются "подбить" имидж главнокомандующего, потому что его действия говорят сами за себя.

Кремлевский диктатор Владимир Путин объявил личную войну главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. Рашисты не могут достичь своих целей на поле боя, поэтому путинские пропагандисты решили атаковать Украину другим способом. Кремль засыпает Сеть фейками об украинских командировах, больше всего достается главнокомандующему Сырскому.

В чем Кремль хочет убедить украинцев, правда ли что у генерала Сырского есть сын-путинист, и как российская пропаганда издевается над Залужным, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Россияне "втюхали" Сырскому сына?

В это сложно поверить, но на этом видео с буквой Z во всю грудь, как утверждают рашисты, стоит “сын” главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Александра Сырского. Ролик записан в посольстве РФ в Австралии. Справа от российского посла — Иван Сырский. Очевидно, он поддерживает войну, носит футболку с огромным латинским Z, уважает Путина и называет "отца" предателем России.

Иван Сырский, пасынок главкома ВСУ, прибыл в российское посольство в Австралии, чтобы выразить поддержку СВО. Иван и его младший брат Антон (сын Сырского) являются патриотами России, участвуют в патриотических автопробегах в День Победы с флагами СССР и ДНР.

(видео ускорено) pic.twitter.com/1lPdXHljuS — Дуся Нюшина (@DNusina) February 20, 2024

Но когда же это рашисты говорили хоть каплю правды? И никогда. На самом деле, как сообщает Центр противодействия дезинформации, Иван Сырский, хоть и носит фамилию знаменитого украинского военачальника, является лишь сыном его бывшей жены от совсем иного брака. Сырский не общается с ней с 2009 года, а парня не усыновлял. При этом женщина с сыном Иваном и новым мужчиной в 2014 году уехала в Австралию.

«Россияне пытаются навязать новому Главкому ВСУ образ «советского и российского» человека, – руководитель ЦПИ СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

Для этого они ищут его родственников в РФ, "друзей семьи", у которых берут комментарии и распространяют в информпространстве с соответствующим контекстом. Главная цель этой кампании – дискредитация Главкома и снижение доверия к ВСУ”, – сообщили в ЦПИ.

Также в ЦПИ напоминают, что Александр Святославович Сырский — Герой Украины, долгое время находился в команде другого героя Украины "Железного генерала" Валерия Залужного и принимал участие в самых успешных операциях с начала полномасштабной войны. Именно Сырский руководил обороной Киева, увольнением Киевщины, Сумщины и Черниговщины, а также провел молниеносную Харьковскую операцию.

Россияне взялись за нового главнокомандующего

Возможно, именно поэтому московские пропагандисты и пытаются подбить имидж генерала, потому что его действия говорят сами за себя. Цепляются пропагандисты всего, что только могут, в частности, ища родственников и друзей из России. Даже с Московского высшего командного училища, которое Сырский окончил в 1986 году, снимают ролики и пишут бессмысленные статьи. Пик информационных атак на Главнокомандующего пришелся как раз на его назначение.

Россияне "копали" и под Залужным

Но не Сырским единственным. Вообще информационная составляющая становится одной из важнейших в войне. Когда враг не может одолеть Украину на фронте, остается только попытаться качать ее изнутри, в частности, подставлять руководство Украины. Настоящим магнитом российских фейков с начала вторжения был "Железный генерал" и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Самые яркие фейки всплыли в конце 23 года. Тогда рашисты напрямую попытались всколыхнуть государственный переворот в Украине. Конечно, украинцы ни на сантиметр не сдвинулись с места, но новая тактика врага вызвала широкие дискуссии. Украинцы должны опасаться дипфейков.

❗️Увага ❗️Дезінформація❗️#діпФейк ❗️

росіяни активно постять фейкове звернення #Залужний,де він закликає до військового перевороту. Мовляв, президент Зеленський хоче ліквідувати його та "останнього українця".

ЦЕ ДІПФЕЙК! Не ведіться на вкиди російських пропагандистів. pic.twitter.com/D5yXw6cGLy — Мантелепа (@WilnoLwiw) November 8, 2023

Краткая справка. Если очень просто, то дипфейк – это реалистичное компьютерное изображение человека. К счастью, именно этот дипфейк выглядел совсем не реалистично. Впрочем, враг не стоит на месте. Еще в 2022 году они применили такую тактику впервые и сделали фейкового Зеленского, вызывающего грусть и смех одновременно.

Проти кого ми воюємо? Ці каліки навіть діпфейк не спромоглися нормальний зробити.... боже))) pic.twitter.com/RqAj0qLuSO — йди на хуй (@_delanay) March 16, 2022

Будьте внимательны!

Можно быть уверенным в едином: россияне точно не остановятся и будут лезть в Украину и на информационном фронте. 15 февраля Главное управление разведки произвело срочное объявление. Враг ушел в информационное наступление. Новое кремлевское ИПСО должно дискредитировать Украину за границей и разуверить украинцев.



“Информационная операция “Перун” – россияне реализуют активную фазу.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует о начале активной фазы информационной операции государства-агрессора России под названием "Перун".

В рамках этой операции враг планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блоггеров для оправдания агрессии против Украины и освещения ситуации вокруг нашего государства с выгодных для кремля позиций», - сообщили в ГУР.

Интересно, что накануне объявления ГУР, интервью у кремлевского диктатора взял одиозный американский телеведущий и медийщик Такер Карлсон. Конечно их "разговор", который превратился в псевдоисторические разговоры Путина, переполнен фейками и разными чепухами, над которыми насмехался весь мир. Самого же Такера Карлсона частенько связывают дружбой и симпатией с бывшим президентом США Дональдом Трампом, вновь метящим в кресло главу Америки.

Стоит признать, что российская пропаганда уже который год успешно работает на своей территории и пытается расширить свое влияние на весь мир. Мы призываем украинцев быть медиаграмотными, анализировать информацию из непроверенных источников и доверять только официальным фактам.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Сырский и Залужный не дают спать Путину! Пропагандисты Кремля устроили цирк по всему миру!

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