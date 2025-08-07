Сырский объяснил, почему солдаты Ким Чен Ина были опаснее россиян

Солдаты КНДР. / © ТСН.ua

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал неожиданным появление военных из Северной Кореи на войне в Украине. Это были первые случаи, когда РФ применила солдат другой страны на своей территории.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

Главком отмечает, довольно неожиданным было и то, что сразу была создана группировка до 12 тысяч подготовленных военнослужащих.

"Все они были достаточно молоды, как правило до 30 лет. Прошли неплохую подготовку. Все были мотивированы, дисциплинированы, очень высокая мотивация у них была. Вообще, они отличались высоким уровнем дисциплины. Ну, в некоторых случаях так (они опаснее россиян - Ред.). То есть, они и говорили.

Как сообщали аналитики ISW, диктатор РФ Владимир Путин укрепляет союз с диктатурами. В частности, свидетельствует об этом укрепление отношений между РФ, Ираном, Северной Кореей и Китаем. Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров намекнул на возможное участие войск КНДР в дальнейших боевых действиях в войне против Украины.

Напомним, в апреле в КНДР официально подтвердили, что воюют на стороне России против Украины. Пхеньян якобы направил свои войска в Россию, чтобы помочь воевать согласно договору о стратегическом партнерстве. В свою очередь, российский "фюрер" Владимир Путин заявил о "героизме" армии диктатора Ким Чен Ина и поблагодарил за то, что его солдаты воюют в Украине.