Сырский откровенно рассказал, была ли Курская операция успешной

Александр Сырский. / © ТСН.ua

Реклама

Курская операция, проведенная украинскими Вооруженными силами, была блестящей. Она, в частности, стала мощным стимулом и всего через несколько дней мотивировала весь личный состав Сил обороны Украины.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

"В тех условиях, которые были на то время, я считаю, что мы сделали невероятное. Вы помните, какая была обстановка тяжелая, какая моральная обстановка. Враг наступал тогда. Морально-психологическое состояние наших военнослужащих было, скажем, подавлено, практически везде. Мы не наступали и смирились с мыслью о том, что мы с мыслью о том. блестящую наступательную операцию”, - говорит главнокомандующий.

Реклама

По его словам, речь идет не только об успешных боевых действиях украинских военных, но и о процессе организации этого наступления.

«То, что нам удалось произвести замену наших боевых бригад, десантно-штурмовых войск, бригадами так называемой 150-й серии, несмотря на то, что они фактически после подготовки, не имея опыта, вступили в бой и держали позиции на таких угрожающих направлениях - на Покровском Торецком… Дали возможность нам вывести. это очень успешные действия были”, - отмечает Сырский.

Напомним, новый командующий Десантно-штурмовым войском Олег Апостол рассказал о "сюрпризах" для россиян в Сумской области. По его словам, в Сумской области и на российской Курщине ситуация частично стабилизирована. В настоящее время в этих направлениях ведется активная работа.