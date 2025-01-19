Сырский ответил на упреки о "ненужном" создании новых бригад

Существует проблема с подготовленными командирами, которые возглавили бы эти бригады и осуществили процесс адаптации к боевым условиям.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил, почему вместо пополнения личным составом и техникой старых бригад подчас приходилось создавать новые.

Об этом он говорил в интервью Андрею Цаплиенко в эфире ТСН.Тиждень.

Сырский отметил, что подавляющее большинство решений о создании новых бригад принималось еще до его назначения на должность главкома ВСУ, на которой он находится менее года.

“За время моего пребывания в должности главнокомандующего ВСУ было принято решение о создании только двух бригад и это фактически только организационные ядра этих бригад. Это бригады для комплектования за границей нашими гражданами”, — сказал он.

В то же время, он пояснил, что во время боев за Авдеевку фактически все бригады находились на линии боевого столкновения, а когда враг начал харьковское наступление, а затем ВСУ начали Курскую операцию, добавилось 255 км активного фронта.

"Как можно теми бригадами, которые стояли на линии фронта закрыть еще 255 км? Также был вопрос ротации бригад, отвода для восстановления боеспособности. Как провести [ротацию], если у тебя нет резерва?” – риторически спрашивал он.

В то же время Александр Сырский отметил, что существуют примеры, когда новые бригады, созданные буквально в прошлом году, показывают успешные результаты. По его словам, существует проблема с подготовленными командирами, которые возглавили бы эти бригады и осуществили процесс адаптации к боевым условиям.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию, что в Украине якобы , несмотря на значительное недоукомплектование существующих бригад, создают новые. Такую информацию, в частности, неоднократно озвучивала нардепка Марианна Безуглая.

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