Сырский раскрыл масштабы потерь врага за 2024 год: шокирующие цифры

За прошлый год боевых действий российская армия потеряла больше личного состава, чем за два предыдущих года войны.

По оценкам командования Вооруженных сил Украины, общие потери российских войск в 2024 году составили 434 тысяч человек.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью ТСН.Тиждень.

“Из этих потерь около 150 тысяч – это погибшие. Это потери только за 2024 год”, — отметил Сырский.

Главнокомандующий также подчеркнул, что за прошлый год боевых действий российская армия потеряла больше личного состава, чем за два предыдущих года войны.

Кроме этого Александр Сырский, издавший распоряжение о запрете перевода в пехоту высококвалифицированных специалистов Воздушных сил, сказал, что текущие темпы мобилизации не закрывают потребностей армии.