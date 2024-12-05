Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский рассказал, что помогло сделать Курскую операцию успешной.

Об этом главком сообщил в документальном фильме "Операция Курск. Как это было на самом деле с первых уст".

Сырский отметил, что для проведения операции в Курской области был учтен опыт успешной Харьковской операции 2022 года.

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"Мы просчитывали разные варианты развития событий. И была у нас и минимальная, и максимальная задача. Конечно, мы учли опыт ведения Харьковской операции, и это не преувеличение. Мы действительно учитывали этот опыт с учетом того, что и местность была достаточно похожа", – рассказал генерал.

Он также обратил внимание на высокую мотивированность украинских военных, участвовавших в Курской операции.

"Накануне наступательных действий – фактически, двое суток – объездили все подразделения, встретились с теми ротами, переговорил со служащими, которые будут участвовать, и разъяснил цели, задачи, пожелал им успеха в будущих действиях. Мотивированность была достаточно высокой", – рассказал главком ВСУ.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть полное видео по этой ссылке: ОПЕРАЦИЯ КУРСК! КАК ЭТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ С ПЕРВЫХ УСТ! ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ

Напомним, ранее Сырский объяснил цель Курской операции: она заключалась в том, чтобы перенеся боевые действия на территорию России, остановить врага, собравшегося в наступление на Сумщину.

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