Сырский рассказал неизвестные детали Курской операции
К планированию прорыва границы у российской Суджи было допущено "очень ограниченное количество лиц".
Курскую операцию, которая началась утром 6 августа 2024 года, готовили "буквально" три-четыре человека.
Об этом в эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной рассказал главком ВСУ Александр Сырский.
По его словам, к планированию было допущено "очень ограниченное количество лиц". Даже командиры, говорит Сырский, не знали – где и когда будут совершаться действия.
"Командиры знали, что они будут участвовать в каких-то наступательных действиях. Они готовили свои части, но они не знали, где и когда. Затем, когда они конкретно получили боевые распоряжения, они обеспечили сохранение этой информации на своем уровне", - рассказал главнокомандующий.
Напомним, 6 августа была годовщина Курской операции. Она стала первой масштабной операцией Сил обороны Украины на территории агрессорки РФ и была ответом на подготовку наступления со стороны России на севере Слобожанщины, украинские войска совершили решительный маневр, прорвали оборону противника и зашли глубоко в тыл.
В результате Курской операции Россия потеряла по меньшей мере 80 тысяч военных — убитыми и ранеными. Тем временем украинские потери, рассказал главком, были "существенно меньше", однако точных цифр он не назвал.