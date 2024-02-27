Сырский уже готовит два плана: Зеленский откровенно рассказал, при каких условиях закончится война

"Без этого могут погибнуть миллионы!". Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление в интервью американскому CNN. По его словам, ВСУ во главе с Сырским разрабатывают два плана ведения войны на 2024 год! И есть очень важное, от чего зависит ее продолжительность.

На что намекнул президент, что заставило его экстренно раскрыть потери ВСУ, есть ли план у главкома, если не будет американской помощи? Интересные подробности из интервью Зеленского рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Два плана ВСУ от Сырского

Сырскому поручено разработать два плана для ВСУ. Такое решение военного руководства страны впервые в интервью американскому телеканалу CNN объяснил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, у ВСУ будут два плана, и в Киеве пока не знают, какой из них сработает. Правду, которую рассказал президент, следует понять каждому украинцу.



По словам Зеленского, новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сейчас разрабатывает два варианта плана дальнейших действий. Если Киев получит помощь от США, то сможет начать теснить Россию. Если нет, то придется сосредоточиться только на защите.

ВСУ не хватает боеприпасов

Как пишут журналисты, интервью свежее — спросить Зеленского о планах Киева на 2024 год им удалось в канун годовщины полномасштабного вторжения Россию в Украину. По словам президента, решение с которым так долго тянут в Вашингтоне, приведет к потерям. Украинские бригады, невзирая на готовность дать отпор врагу, останутся без оружия.



Зеленский сказал, что без помощи США Украине будет не только трудно достичь новых достижений на поле боя, но и будет трудно продолжать защищаться в этом году.

“Люди будут подготовлены, но боеприпасы не будут подготовлены и бригады не будут готовы… не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы обороняться, быть сильными. Это будет очень тяжело», — сказал он.

Эта правда шокирует

"Без этого погибнут миллионы". Эта правда от президента шокирует! По словам Зеленского, в США все чаще можно услышать тех, кто выступает против помощи Украине. Одним из таких стал американский сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс. Как пишет Politico, он один из тех, кто последовательно выступает против Украины. Зеленский ответил откровенно то, что думает, и расставил все точки над "i".

Президент сказал, что Вэнс “не понимает, что здесь происходит”: “Понять это означает приехать на передовую, чтобы увидеть, что происходит без этой поддержки. И он поймет, что миллионы людей будут убиты, – добавил он. – Он этого не понимает, конечно, дай Бог, чтобы на вашей территории не было войны”.

США не бросят Украину?

Пообщался Зеленский и со спикером палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Тот заверил президента, что, несмотря на внутриполитические игры, все еще поддерживает Украину.

Но это еще не все! Зеленский впервые признался, почему он неожиданно решил обнародовать потери ВСУ. По словам президента, такая открытость Украины – логический ответ на кремлевскую пропаганду на Западе. "У нас хватит лжи", — говорит президент.



Зеленский рассказал CNN, что Россия тратит "миллиарды" на распространение ложной информации о войне и что она успешно использует дезинформацию как оружие и влияет на дискуссию в США.

“Меня удивило, что они сильны даже в США, ЕС (Европейском Союзе), во всем мире. Они вложили в это много денег», – сказал он.

Президент добавил, что важно поделиться этими цифрами, потому что "у нас хватит лжи", добавив, что даже некоторые американские политики делились очень неточными цифрами.

Какие потери в ВСУ?

Следует сказать, что откровенное заявление Зеленского в Сети восприняли, мягко говоря, неоднозначно. Несмотря на то, что даже потери одного военного для Украины это трагедия, кто-то обрадовался, что потери ВСУ все еще значительно меньше российских. Но есть и те, кто не поверил Зеленскому. Среди них — одиозная нардепка Безуглая. Накануне она утверждала, что украинская армия потеряла около 50 тысяч бойцов. Ее коллега, секретарь комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко, имеющий по должности доступ к отчетам Генштаба, оценку Зеленского подтвердил.



“Я был на комитете, я не видел, чтобы Генштаб говорил, что у нас есть до 50 тысяч. (погибших, — ред). Где-то они говорили о 7-8 тысячах пропавших без вести, поэтому это где-то цифра до 40 тысяч”, — отметил Костенко.

Западные разведки знают потери ВСУ

Напомним, что во время пресс-конференции 25 февраля Владимир Зеленский озвучил потрясающую цифру потерь среди ВСУ. По данным президента, с начала полномасштабного вторжения погибли около 31 тысячи военнослужащих. Рашистов на счету ВСУ в пять раз больше — 180 тысяч.

Существуют и другие предположения. Так, в американской разведке украинские потери оценивают в 70 тысяч бойцов. По состоянию на октябрь 23 года, еще до начала мясных штурмов Авдеевки, рашисты потеряли около 190 тысяч бойцов, об этом писала британская разведка.

2024-й год, безусловно, будет тяжелым для Украины и, скорее всего, не станет решающим в войне. ВСУ уже не хватает боеприпасов, а рашисты продвигаются на Востоке и готовят новое наступление. Украинцы должны быть морально готовы к этому.



“Нам будет сложно в марте-апреле. Мы будем проходить период разных волн: и политических, и финансовых, и разного давления. Россия будет готовить контрнаступательные действия в начале лета или в конце мая, если смогут. Они будут готовиться. Мы будем готовиться к их бою”, — отметил президент.

2024 год будет самым тяжелым за всю войну?

В 2024 году Украина будет накапливать силы и сдерживать врага, чтобы в 2025-м снова пойти в наступление. Такой прогноз дал глава ГУР Кирилл Буданов. При этом первоочередная цель россиян на 2024 год – захватить всю Донецкую и Луганскую области, на что у тех вряд ли хватит сил, считает разведчик.

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