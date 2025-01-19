Сырский заявил, что у Украины может быть свой аналог Patriot

По словам главкома ВСУ, в советское время в Украине производили все системы управления для зенитно-ракетных комплексов.
В Украине ведется работа по созданию своего собственного комплекса ПВО, который может иметь характеристики не хуже американского Patriot.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Андрею Цаплиенко в эфире ТСН.Тиждень.
"Мы еще в советское время производили все системы управления для зенитно-ракетных комплексов. То есть у нас есть мощности и возможности создать, и ведется работа по созданию своего собственного комплекса ПВО", – говорит главком.
На вопрос журналиста, означает ли это, что в Украине будет свой аналог Patriot, Сырский ответил так: "Я надеюсь, что по своим характеристикам он будет не хуже Patriot".
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ИНТЕРВЬЮ СЫРСКОГО! СРОЧНО! НАКОНЕЦ СКАЗАЛ ПРАВДУ! ЭКСКЛЮЗИВ ТСН.НЕДЕЛИ
Ранее Александр Сырский ответил, может ли Украина удержать Покровск.
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