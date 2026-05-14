«Сюда иди!»: в сети появилось видео жесткого задержания мужчин в Киеве

ТЦК (иллюстративный фото) / © Цензор.нет

Реклама

В Киеве полиция вместе с ТЦК достаточно жестко задержала двоих мужчин в общественном транспорте. В Сети появилось видео, как трое правоохранителей и представитель ТЦК выводят из общественного транспорта мужчину.

В полиции Киева ТСН.ua рассказали, что инцидент произошел вчера на проспекте Валерия Лобановского во время работы группы оповещения.

Один из правоохранителей резко возвращается к трансопрту и восклицает: «Сюда иди на..й!». В дверях транспорта стоит мужчина в штатском и спрашивает: «Куда, сюда?», но правоохранитель резко выдергивает мужчину из транспорта на остановку. Между ними происходит толкотня, человек в штатском падает и его подхватывает мужчина в военной форме. На видео слышно, как дверь транспорта закрывается и он едет.

Реклама

«На остановке общественного транспорта был обнаружен гражданин 1991 года рождения. В ходе проверки документов установлено, что гражданин является нарушителем правил военного учета», - рассказали в полиции Киева.

Дата публикации 17:57, 14.05.26 Количество просмотров 27 В Киеве полиция и ТЦК жестко задержали мужчину в транспорте

По законному требованию сотрудников полиции и представителей ТЦК и СП проехать в территориальный центр комплектования для уточнения учетных данных и составления соответствующих админматериалов, гражданин отреагировал отказом, вел себя агрессивно и выражал категорическое нежелание выполнять законные требования.

«После чего последний забег в общественный транспорт. В связи с этим с целью пресечения правонарушения и обеспечения выполнения требований действующего законодательства к гражданину было применено административное задержание», - рассказали правоохранители.

В отношении мужчины составлен протокол административного задержания и протокол об административном правонарушении по ст. 210-1 КУоАП (нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации).

Реклама

Что касается второго мужчины, которого выдернули из транспорта, то в полиции говорят, что информация о нем отсутствует, в ТЦК доставили только одного мужчину – нарушителя правил военного учета.

Мобилизация в Украине — что известно о реформе ТЦК

Напомним, в Украине идет общая мобилизация, а в Верховной Раде периодически обсуждают возможную реформу ТЦК. В частности, речь идет о распределении функций территориальных центров комплектования: часть работников может заниматься военным учетом и мобилизацией, другая – социальным сопровождением военных, ветеранов и их семей.

В то же время, в парламенте отмечают, что от Министерства обороны пока не поступало четко оформленных законодательных предложений по такой реформе.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксирован катастрофический рост обращений по поводу нарушений прав граждан во время мобилизационных мероприятий. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о тысячах случаев насилия и даже летальных случаях в помещениях территориальных центров комплектования (ТЦК).

Реклама

Новости партнеров