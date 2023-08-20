"Сюрприз для России": Рютте рассказал, когда истребители F-16 прибудут в Украину и сколько их будет (видео)

В Нидерландах заявили, что для обучения пилотов на самолетах F-16 нужны сами самолеты. Этот вопрос постараются решить как можно быстрее.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте надеется, что самолеты F-16 смогут прибыть в Украину как можно скорее.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нидерландах.

Рютте напомнил, что в мае Нидерланды объявили, что будут обучать украинских военных на F-16, но "все понимают, что невозможно проводить учения, если нет самолетов". Поэтому, по словам премьер-министра Нидерландов, "для учений на самолетах требуется доставка самолетов".

"И сегодня мы можем объявить, что Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине и украинским воздушным силам. Тогда, когда будут выполнены условия для такой передачи", — заявил Марк Рютте и добавил, что это "долгосрочный шаг".

Он также намекнул, что Украина может получить более 42 самолетов, о которых говорилось ранее.

"Сегодня Нидерланды имеют 42 самолета F-16. Из этих 42 нам нужны самолеты для тренировок в Дании и позже – в Румынии. И мы собираемся предоставить окончательно другие самолеты. То есть я не могу сказать точно. Но мы работаем от той точки, что у нас есть 42 здесь, в нашей стране", — сказал премьер-министр Нидерландов.

По его словам, сейчас происходит обучение по языку, и "в будущем, как можно скорее, начнется военное обучение, а затем оно перейдет в Румынию".

"То есть это будет делаться очень быстро, как можно скорее для того, чтобы передать самолеты в Украину", — сказал Рютте и добавил, что должны быть выполнены еще и инфраструктурные условия.

Истребитель F-16 / Фото: Associated Press

"Мы хотим, чтобы они пошли в эксплуатацию как можно скорее. То есть военное обучение, мы надеемся, начнется вскоре, как можно скорее, в скором будущем. И эти самолеты смогут эксплуатироваться уже впоследствии. Мы надеемся, как можно скорее. То есть не в следующем месяце — это невозможно, — но скоро, мы надеемся", — сказал Рютте.

Он также заявил, что количество украинских пилотов, которые будут учиться на F-16, станет "сюрпризом для России".

Напомним, президент Владимир Зеленский 20 августа сфотографировался у F-16 с премьером Нидерландов Марком Рютте и заинтриговал анонсом о получении истребителей. Он заявил, что Украина получит 42 таких самолета.

Позже стало известно, что Дания также подтвердила передачу Украине современных истребителей F-16. Впрочем, для этого необходимо соблюдение некоторых условий.

Читайте также: