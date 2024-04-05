"Сюрприз" для российских истребителей: как украинские дроны атакуют самолеты оккупантов

Россия должна понять, что за каждый удар по Украине рано или поздно получит ответ.

Весна наступила, "бавовна" расцвела. Атака на Россию в ночь на 5 апреля стала очень урожайной. Беспилотникам удалось уничтожить самолеты, регулярно бомбящие украинцев.

Сколько и чего минуснули и кто за этим стоит, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Дроны "минунули" самолеты

В ночь на 5 апреля десятки дронов атаковали РФ. Поговаривают, что было их около 50. Взрывы раздались сразу в нескольких регионах России. В частности, в Саратовской, Курской, Белгородской области, Краснодарском крае и Ростовской области, собственно последняя и встретила больше всего "гостей" — туда залетело сразу 44 дрона.

И здесь самое интересное – атака в Краснодарском крае и Ростовской области пришлась на военные аэродромы. А что интересно, накануне, 4 апреля, на этом аэродроме были сделаны снимки OSINT-аналитиками. По их подсчетам, на тот момент там дислоцировалось 26 Су-34 и три Су-30/35.

А уже 5 апреля стало известно, что несколько самолетов удалось уничтожить до основания. В частности, источники Reuters утверждают, что на российской авиабазе Морозовск, расположенной в Ростовской области, были уничтожены по меньшей мере шесть российских военных самолетов, а еще восемь повреждены. К слову, это те же самолеты, которые постоянно бомбят Украину.

Кто запустил БПЛА?

Впоследствии украинские СМИ сообщили, что за этой атакой стоит Служба безопасности Украины, спецоперацию она провела совместно с Силами обороны. Все, что можем сказать: спасибо за работу, не останавливайтесь, дайте еще! И это еще неизвестно, какие результаты атаки по Краснодарскому краю, ведь и там, по предварительной информации, атаковали также военный аэродром. Но есть еще один интересный момент, скорее всего, эти атаки на аэродромы – репетиция. Ведь в украинских спецслужбах растут все более длинные руки.

Украина разработала уникальные дроны

Россия должна понять, что за каждый удар по Украине рано или поздно получит ответ. И произойти это может ой, как скоро. Более того, на РФ не останется регионов, куда не смогут добраться украинские беспилотники.

Немецкое издание BILD, ссылаясь на собственные источники, заявило, что Украина вскоре применит дальнобойные дроны, которые могут атаковать даже Урал и Заполярье. По информации издания, уже в этом году Украина сможет запустить в турне дроны с дальнобойностью до 2000 км и больше. Они восполнят недостаток ракет средней и большой дальности. По данным источника, к концу года сразу 10 производителей поставят ВСУ дроны с дальнобойностью до 2500 км.

А киевское КБ "Луч" разработало беспилотник под названием "Сокол-3000", который может пролететь и до 3300 км. По расчетам BILD новое украинское оружие сможет атаковать цели, например, в Мурманской области. Там расположено около 80 военных баз. Среди них — аэродром Оленья, где базируются стратегические бомбардировщики, регулярно обстреливающие Украину. Война переходит всё больше туда, откуда пришла.

РФ регулярно горит

Не можем вам еще раз напомнить, что РФ кроме этого горит как бензоколонка, потому что и на нефтеперерабатывающих заводах все чаще что-то взрывается. Так, атаки были совершены в ночь на 12 марта, тогда дроны атаковали Курскую, Белгородскую, Тульскую, Воронежскую, Нижегородскую, Брянскую, Ленинградскую, Орловскую области РФ, а также Москву. В городе Орел слышали взрывы в районе нефтебазы, где вспыхнул пожар. Также горела нефтебаза компании "Лукойл" в Нижегородской области.

13 марта дроны атаковали Воронежскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую, Ленинградскую и Липецкую области России, а также нефтезавод в Рязани, где разразился серьезный пожар.

Ночью 16 марта в Самарской области РФ вспыхнул пожар на двух нефтеперерабатывающих заводах — российские СМИ снова писали об атаке беспилотников.

17 марта на одном из заводов в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ также возник пожар в результате атаки дронов.

Эти атаки точно напугали рашистов, потому что российские власти пытаются усилить защиту НПЗ от атак украинских дронов, об этом сообщило движение АТЕШ. В сообщении партизан в Telegram говорится, что их источник на одном из НПЗ рассказал, что предприятиям дали указания закупить системы РЭБ для противодействия украинским беспилотникам дальнего действия. Основной выбор пал на мобильные комплексы типа Скворец. Эти системы РЭБ активно применяются армией РФ в войне против Украины. В АТЕШ заявили, что помимо приобретения новых систем РЭБ на предприятиях укрепляют резервуары мешками с песком. Также используют маскировочные сети, а в ночное время суток выключают освещение.

НПЗ приходится останавливать?

Такие атаки не проходят бесследно, российской нефтепереработке все тяжелее и тяжелее. Ибо восстановиться они не могут, а атаки не прекращаются. В частности, потому, что российские НПЗ строились с помощью американских и европейских компаний. И вот, когда 4 января инженеры российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ обнаружили поломку турбины на своем крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе, они быстро поняли, что проблема далеко не тривиальна и существовала лишь одна компания, которая могла отремонтировать установку для производства бензина на НПЗ ЛУКОЙЛ.

Но проблема в том, что эта компания – американская. Именно эта фирма, которая занимается нефтяным машиностроением и входит в состав транснационального концерна, но вышла из России сразу после ее полномасштабного вторжения в Украину.

По подсчетам Reuters, все эти атаки вынудили российские НПЗ уже закрыть около 14% мощностей в первом квартале. А эксперт по энергетической отрасли России и научный сотрудник-нерезидент Фонда Карнеги за международный мир, аналитического центра по международным отношениям Сергей Вакуленко уже заключил, что если украинские атаки на российскую нефтепереработку продолжатся, РФ будет очень тяжело.

Оправдание ООН

А тут еще и в ООН "сдали назад" и забрали свои слова, что Украина не должна бомбить "гражданскую инфраструктуру" РФ. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в комментарии "Голоса Америки" заявил, что неправильно услышал вопрос журналиста, когда сделал это заявление. Да и даже без этих завуалированных извинений Украине ни ООН, ни кто-либо еще не может указывать, что делать с собственным оружием.

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