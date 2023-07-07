Сюрприз для Украины в Вильнюсе, "крыша" Пригожина и почему Россия никуда не исчезнет: интервью с эстонским генералом

До Вильнюсского саммита НАТО, на который Украина возлагает много надежд, остаются считанные дни. А ясности по поводу того, что там может получить Украина, будет ли у нас в руках политическое приглашение к членству в Альянсе, нет.

Президент Литвы Гитанас Науседа не исключает наложения вето на текст декларации Вильнюсского саммита НАТО, если ее решения и формулировки не будут отвечать интересам Литвы. На самом же деле, как стало известно несколько дней назад, на Польшу и страны Балтии давят США, чтобы те отказались от своей жесткой позиции относительно необходимости предоставить Украине политическое обещание членства в НАТО уже в Вильнюсе.

Истинная причина блокирования Вашингтоном официального приглашения Украины в НАТО неизвестна. Однако эксперты предполагают, что Америка таким образом хочет оставить для себя поле для маневра в возможных переговорах с Россией по окончании войны. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, который останется на своем посту до 1 октября 2024 года (хотя срок его полномочий уже закончился, но США заблокировали кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса), Украине предложат масштабный пакет поддержки, который будет содержать три основных элемента:

многолетнюю программу поддержки для повышения взаимосовместимости ВСУ с натовскими силами и более быстрого перехода от советского к натовскому вооружению и стандартам;

создание Совета Украина-НАТО;

решение, что Украина станет членом НАТО.

Однако, относительно последнего третьего пункта, так похоже, что споры по поводу финальной его записи в итоговой декларации Вильнюсского саммита будут продолжаться до последних минут. Почему США так противятся предоставлению политического обещания Украине относительно членства в НАТО? Почему Альянс снова оглядывается на Россию, которая вроде бы имеет право вето на дальнейшее расширение блока? Но о каких сюрпризах в Вильнюсе для Украины говорила премьер Эстонии Кая Каллас? Об этом ТСН . ua расспросил у эстонского генерала, командующего Лигой обороны Эстонии и действующего депутата эстонского парламента Меелиса Кийли.

– Мы с вами говорим в преддверии Вильнюсского саммита НАТО, на который Украина возлагает очень большие надежды. И, возможно, вы слышали заявления должностных лиц ОПУ, что президент Зеленский не поедет, если Украина в Вильнюсе не будет иметь истории успеха. То есть, если союзникам не хватит политической воли предложить Украине четкую перспективу членства с четким графиком вступления в Альянс. Хотя премьер Эстонии заявила о сюрпризе для Украины в Вильнюсе. Итак, какой это может быть сюрприз?

– Я не хочу спекулировать, потому что не знаю, что это за сюрприз. Но я знаю, что думают эстонцы. Я знаю, какой подход избрал наш парламент. И мы видим, что вам нужна четкая дорожная карта для вступления в НАТО. В конце концов мы воспринимаем вас как органическую часть НАТО, и это так очевидно. И за этим стоит все эстонское общество.

— Что вы подразумеваете под дорожной картой? То есть, без ПДЧ? Просто в Украине сейчас есть консенсус, что для вступления в НАТО нам больше не нужен ПДЧ.

– Мы тоже разделяем это мнение, да. Я использовал этот термин относительно дорожной карты, потому что это четкое обещание по этому поводу. Украина должна быть частью НАТО.

– Но после окончания войны?

- Скорее всего да. Нам также нужно быть очень практичными и прагматическими, и понимать, что 31 плюс 1 член (НАТО, плюс Швеция, которая является кандидатом на вступление, но из-за позиции Турции не присоединится к Альянсу на Вильнюсском саммите – ред.), которые должны работать над консенсусом. Поэтому НАТО поддержит, страны НАТО поддержат, но я почти уверен, что мы достигнем консенсуса относительно членства Украины в Альянсе.

– Если говорить об этом пути от Бухареста-2008 в Вильнюс-2023, мы все хорошо помним, что Франция и Германия заблокировали предоставление ПДЧ Украине в Бухаресте. Но сейчас препятствием являются США и личное мнение президента Байдена. Почему, по вашему мнению, США пока против предоставления Украине четкой перспективы членства в НАТО?

– Я не думаю, что они против. Нет. Они очень четко сказали, что поддержка Украины достаточно далекой. Давайте подождем и увидим. Я не могу говорить от имени президента Байдена. Но я был атташе в США. Они очень здравомыслящие люди, поэтому я очень оптимистично настроен по результатам их политики.

- о гарантиях безопасности для Украины. Сейчас этот вопрос очень обсуждается. Какие у нас есть шансы получить такие же гарантии безопасности, как у Швеции и Финляндии? Потому что наши союзники считают, что война России против Украины, к сожалению, это скорее личная проблема Украины. Здесь я имею в виду будущие гарантии безопасности, которые позволят предотвратить повторение этой войны в будущем.

– Это как раз и есть наша общая цель – сделать соседа (Россию – ред.) настолько слабым, чтобы он не смог угрожать соседним странам. И мы также должны понимать, что это (членство в НАТО) также ядерная защита. У нас в Альянсе есть три члена (США, Франция и Великобритания – ред.) с ядерным оружием. Это уже автоматическая гарантия для всех остальных членов НАТО. И я уверен, когда Украина станет членом НАТО, она будет иметь такие же (ядерные – ред.) гарантии, как и все остальные.

– Но когда мы говорим о гарантиях безопасности, то имеем в виду, что они должны быть временными для вступления Украины в НАТО, как в Швеции и Финляндии. Однако дискуссии среди союзников сейчас идут скорее о продолжении текущей военной и финансовой поддержки для Украины.

- До того, как они стали членами НАТО (в случае Финляндии, по Швеции эти гарантии действуют, потому что она еще не вступила в Альянс – ред.), вы имеете в виду? Нет, я думаю, что у вас есть то же самое. Думаю, у вас есть даже больше сейчас. У вас есть полная поддержка. Ситуация кардинально изменилась после российского вторжения. Посмотрите, как изменилась внешняя политика Франции и Германии. Это (полномасштабное вторжение – ред.) стало звонком, который заставил проснуться, а не как вторжение в Грузию. Сегодня они реально очнулись. Обратной дороги нет. Есть взаимное понимание трансатлантического сообщества, что Россия представляет угрозу, и эту угрозу нужно нейтрализовать. И это самая лучшая политика, которую вы можете иметь.

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– Но ведь мы не говорим об отправке военных из других стран в Украину в контексте гарантий безопасности?

– Ну, отправка военных… На передовой не нужны военные. Ваши солдаты приезжают в наши страны на обучение, получают оборудование. Наши инструкторы приезжают, чтобы помочь с техническим обслуживанием. ВСУ очень профессиональные и мотивированные, они лучше знают свою страну. Но ваши союзники, такие как Эстония, и, я предполагаю, все страны Балтии и Северной Европы полностью за вас. Я избран эстонским народом в наш парламент, и от его имени я могу сказать, что все эстонское общество стоит на этом, и это самая лучшая гарантия. Ваши ВС очень боеспособны, я их видел. Они высокопрофессиональны. А финансовая и моральная поддержка будет продолжена. Украина с каждым днем становится сильнее, а наш общий враг слабеет. Потому это очень хорошая перспектива на будущее. Поэтому давайте говорить не об окончании войны, а о победе. А победа означает, что вы освободили все свои территории и являетесь частью международного сообщества — ЕС и НАТО. Это победа. И альтернативы этому у нас нет.

– Я не сомневаюсь, что вы видели и слышали заявления бывшего генсека НАТО Расмуссена, что, возможно, некоторые страны отправят своих военных в Украину.

– Это от многого зависит. Я не говорю, что это невозможно. Но это зависит от двусторонних договоренностей, желания конкретной нации и ее законодательства. Это возможно. Другой вопрос, нужно ли это.

- Недавнее интервью главкома ВСУ Валерия Залужного Washington Post, где он сказал "меня бесит", когда слышит, что контрнаступление Украины идет медленнее, чем ожидалось. О медлительности украинского контрнаступления писали американские СМИ, это не были официальные заявления должностных лиц НАТО или США. Как думаете, почему в западных СМИ распространяется такое мнение?

– Это ошибочные ожидания. У врага было девять месяцев для подготовки. И глупо было ожидать, что контрнаступление будет похоже на легкую прогулку. Нет, ваши силы очень профессиональны. Они очень хорошо продвигаются. Они очень умны, хорошо управляемы и имеют очень хорошее командование. Поэтому прогресс был чрезвычайно хорош и создал для врага многочисленные дилеммы. Конечно, мы не можем недооценивать медиа, но нам тоже нужно противостоять этому, и объяснять, и это должны делать эксперты. Это также может быть дезинформационная кампания, цель которой – ввести в заблуждение западные общества, чтобы заставить их отказаться от помощи Украине. Но этого не произойдет. Контрнаступление идет по плану, ведется грамотно и с военной точки зрения профессионально.

– Разделяете ли вы очень распространенное видение и мнение, о котором неоднократно говорил, например президент Чехии, что Украина имеет лишь один шанс на успешное контрнаступление в этом году?

– Он бывший военный. У него есть свое личное мнение на этот счет. Нет, я не согласен. Я тоже бывший военный. Контрнаступление – это не один толчок. Контрнаступление – это очень сложная операция, и не только военная. Это экономические, демографические, социальные усилия. Поэтому я не согласен с тем, что есть только один шанс. Нет. Надо учитывать и то... Я думаю, что совсем недавний "марш" Пригожина на Москву сделал международную позицию России среди ее своего рода партнеров, особенно в Китае, ставящей под сомнение их способность управлять собственной страной. Россия слабеет каждый день. Да, они производят ракеты. Да, они поражают украинскую инфраструктуру. Но вы также должны понимать и видеть, что контрмеры, предпринятые Украиной, также очень эффективны. К сожалению, мы пока не можем остановить производство ракет, но нам нужно работать в этом направлении. Позиция Путина в глазах российского руководства также может положить конец экспорту-импорту жизненно необходимой продукции для ракет. Так что подождем и увидим.

- О "марше" Пригожина, как вы это назвали, или мятеж. Как это может повлиять на позиции русских войск на фронте?

– Нет, я не думаю, что это как-то повлияло на фронт. Все их силы там. Поэтому влияния это не оказало. Но в перспективе… Это мое личное мнение, но я не думаю, что это была исключительная инициатива Пригожина. Я действительно верю, что в Кремле идет борьба, возможно, уже за наследие Путина. У него (Пригожин – ред.) была достаточно сильная поддержка режима на высоком уровне. Но это мои предположения.

– Вы разделяете мнение, что Запад довольно слабо отреагировал на мятеж Пригожина, потому что, например, США и ключевые западные столицы боятся, что российское ядерное оружие может попасть в такие руки, как Пригожин?

– Вообще-то это возможно. Это действительно угроза. Потому что, к сожалению, да, Россия является ядерным государством. Но я не вижу возможности, чтобы руководство (России – ред.) использовало ядерное оружие, несмотря на риторику. Нет, они не будут этого делать. Но если они потеряют контроль над ядерными объектами, которые попадут в руки таких мятежников, это угроза. Но мы не должны это переоценивать. Если Пригожиным руководил кто-то другой, то даже они не хотят, чтобы ядерное оружие попало в руки мятежников или преступных сил. Потому что это не мятежники. Давайте называть вещи своими именами. "Вагнер" является террористической группировкой. Они преступники в глазах международного права, а также с точки зрения морали.

– Каков ваш прогноз? Увидим ли мы крушение действующего российского режима в следующем или даже в этом году?

– Я не вижу такого коллапса, как мы ожидаем, что все государство развалится. Надо быть реалистами. Россия останется там, где она есть. Они не исчезнут. Они проиграют войну, но не исчезнут. Они не будут демократическими. Они всегда будут для нас угрозой, но мы должны сделать их как можно слабее, чтобы цивилизованный мир мог им противостоять.