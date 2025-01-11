Сюрпризы для водителей за границей: штрафы поднимут до 600 тысяч гривен

В некоторых случаях можно даже попасть за решетку.

За рубежом повышают штрафы украинским водителям. Суммы будут достигать 600 тысяч гривен.

Кому из украинских водителей они грозят и за что – смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

С 2025 года в Польше повысят штрафы за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости. Украинцев, которые находятся в соседней стране, могут лишать прав управлять автомобилем в случае нарушения ПДД. Об этом пишет сайт "Твоя машина".

А в некоторых случаях можно получить огромный штраф и даже попасть за решетку. В частности, уже за отсутствие паспорта, водительских прав, страхования или техпаспорта можно получить взыскание в размере 1000 злотых или около 10 000 гривен.

За непристегивание поясом безопасности, непропуск экстренных служб или неиспользование ближнего света фар водителю грозит от 200 до 2000 злотых штрафа, в гривнах от 2 000 до 20 тысяч.

Штрафы за превышение скорости варьируются от 50 до 2500 злотых, а это от 500 до 25 000 тысяч штрафа. Для любителей нарушать – штрафы будут удваиваться. А вот водителей, пойманных за рулем пьяными, могут оштрафовать на сумму от 50 до 5 000 злотых, в гривнах от 500 – 50 000 тысяч, а также отправить под арест на 30 суток и лишить прав на срок до 3 лет, за наличия в крови 0,2-0,5 промилле алкоголя.

Если содержание алкоголя выше, то штрафы уже варьируются от 50 000 до 600 000 гривен. Кроме того, водителю может грозить до двух лет тюрьмы и до 15 лет лишения прав.

В Украине же согласно законодательству, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения касается не только водителей, но и лиц, которые передают управление нетрезвым людям.

За управление автомобилем "под хмельком" грозит штраф 17 тысяч гривен. В случае повторного совершения правонарушения в течение года, на водителей налагается штраф в размере 34 тысяч гривен (или административный арест на 10 суток) с лишением права управления транспортным средством на 3 года и с платным изъятием транспортного средства (при наличии).

Закон также предусматривает значительное усиление наказания за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, в случае повторного нарушения в течение одного года.

Самый большой штраф в 51 тысячу гривен грозит водителям, которые:

дважды в течение года подвергались административному взысканию за подобное правонарушение

отказались от прохождения соответствующего учета состояния опьянения

Кроме штрафа, водители, которые повторно садятся за руль "под градусом", наказываются:

лишением права управления транспортными средствами сроком на десять лет, а также могут конфисковать транспортное средство, принадлежащее им на правах частной собственности.

Также напомним, что в Украине с 1 ноября изменились правила по ограничению скорости на дорогах. Максимальная разрешенная скорость движения составляет 50 км/ч. Об этом во время телемарафона сообщил первый заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Он отметил, что ПДД в Украине остаются неизменными.

Просто вступают в действие нормы "зимнего периода", когда уровень опасности для всех участников движения растет. В связи с этими изменениями, на тех участках дорог, где ранее разрешенная скорость была до 80 км/ч, дорожные знаки заменили новыми, которые ограничивают скорость до 50 км/ч.

"В некоторых городах нашей страны, в частности, Киеве и Днепре, на тех участках дорожного движения, где это позволяют и дорожные обстоятельства, и безопасность дорожного движения, устанавливались знаки высшего ограничения скорости. То есть 80 км/ч на летний период. Этот период сейчас заканчивается, и уже с 1 ноября указанные знаки будут изменены на стандартные, то есть ограничения скорости – 50 км/ч. Таким образом, правила фактически не изменяются, а наступает зимний период, не предусматривающий других ограничений скорости движения", — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Украине с 1 ноября изменились правила ограничения скорости на дорогах. На тех участках дорог, где раньше разрешена скорость была до 80 км/ч, дорожные знаки заменят новыми, которые будут ограничивать скорость до 50 км/ч.

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