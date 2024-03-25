"Сюрпризы" от ТЦК: в каких неожиданных местах раздают повестки

Новые серии "охоты ТЦК" в Украине шокируют Сеть. Военнослужащие гоняются за мужчинами, сбивают с ног и "пакуют" их в бусы. Военные не поддерживают такую "мягкую" мобилизацию. В ТЦК отмалчиваются и даже открывают уголовные дела против военнообязанных, не появляющихся на ВЛК.

Все детали резонансных ситуаций с участием представителей ТЦК рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

"Трудная" работа ТЦК

В Одессе мужчину пытались вывести из маршрутки, потому что тот показал удостоверение об инвалидности. А вот представитель ТЦК хотел увидеть именно военный билет. Более того, военком заявил, что предъявленные документы — фальшивка.

А во Львове местные сняли на видео, как люди в форме "упаковывали" мужчину в автомобиль.

Похожая ситуация произошла и в Черновцах. Снова силой заталкивают в автобус. Сразу четыре человека в форме одного военнообязанного.

В противном случае, устроили погоню, вероятно, хотели поиграть в "пятнашки". Сообщают, что на Черновола во Львове несколько мужчин в военной форме догоняли мужчину, который пытался убежать от них.

Все-таки люди в военной форме поймали мужчину и традиционно насильно погрузили в бусик.

Дальше – больше. Если представители ТЦК не могут догнать своих "двух", то просто придавят машиной. Шокирующие кадры сняты в городе Бучач на Терпопольщине, уверяют в Сети.

Если вы думаете, что видели все, то ошибаетесь. По сети ширится видео, где якобы ТЦКшники взобрались на стройку и выписывают повестки строителям. Как утверждается, видео снято в Тернополе.

Между тем военные не понимают таких действий от ТЦК и не поддерживают "кроткие" мобилизацию, которую мы наблюдаем ежедневно на улицах Украины. Об этом заявил командир отделения и художник в гражданской жизни Дмитрий Гапчинский в эксклюзивном интервью TSN.UA.

Но хоть как-то в ТЦК реагируют на "законные" действия своих подчиненных. Во Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки проводят служебное расследование по инциденту с задержанием волонтера Кирилла Тарана. Напомним, жена потерпевшего, в субботу, 16 марта выложила видео в Сеть, где видно, что люди в форме насильственно с применением физической силы задержали посреди улицы волонтера и затолкали в бус.

Женщина утверждает, что во время инцидента работники ведомства порвали ее мужу куртку и штаны, а также разбили очки и телефон. Она добавляет, что никаких известий на месте задержания не вручали. Позже мужчину отпустили.

Однако на этом история не завершилась. Во Львовском областном ТЦК и СП сообщили, что в отношении Кирилла Тарана возбуждено уголовное дело из-за того, что он не явился 20 марта за повесткой на прохождение военно-врачебной комиссии. В военкомате уточнили, что уважительных причин для своей неявки он не сообщил.

«Держим в курсе ситуации с гражданином Кириллом Тараном, о котором ранее писали СМИ. Господин Таран не явился 20 марта за повесткой на прохождение военно-врачебной комиссии. Уважительных причин для своей неявки он не сообщил.

Относительно военнообязанного гражданина Кирилла Тарана возбуждено дело по статье 336 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период". Наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Отметим, что военнообязанному гражданину Кириллу Тарану 17 марта в присутствии адвокатов была вручена повестка для прохождения военно-врачебной комиссии 20 марта 2024 г. Отмечаем: в определенный законом срок указанное лицо за повесткой не явилось”.

Волонтер уже отреагировал на заявление ТЦК и заверил, что все, что там написано, — фейк.

“17.03.2024 года после освещения в СМИ ситуации, которая сложилась относительно меня, меня было возвращено во Львов, и в дальнейшем уволено. В этот же день я обратился в больницу с целью фиксации телесных повреждений и медицинского осмотра.

После осмотра врача мне было назначено лечение. По моей просьбе, моим адвокатом 19.03.2024 средствами почтовой связи было отправлено заявление в Шевченковский РТЦК и СП с просьбой считать мою неявку 20.03.2024 года в РТЦК и СП уважительной (в соответствии с повесткой об уточнении учетных данных лично). К заявлению были добавлены медицинские заключения врача в подтверждение уважительности причины моей неявки.

Кроме того, сообщаю, что согласно п. 11 ст. 15 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" №2232-ХІІ от 25.03.1992 года, уважительной причиной неприбытия призывников к призывным участкам в срок, установленный ТЦК и СП, которые подтверждены соответствующими документами, признается, в частности, болезнь.

Таким образом, я сообщил о важности причины неявки в Шевченковский РТЦК и СП, а потому изложенная информация на Facebook странице Львовского областного ТЦК и СП без надлежащих доказательств моей неявки и регистрации ЕРДР не находит своего подтверждения”.

Но не все так однозначно, как говорится. Интересные комментарии появились под сообщением известного волонтера:

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ШОК! ТЦК поднялись еще выше! Уже ловят призывников на строительстве и даже на деревьях!

Читайте ведущие новости дня: