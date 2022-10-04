"Сюрпризы от Венгрии": эксперт рассказал, когда Украина может вступить в НАТО и кто может помешать

Главная задача Украины – чтобы именно в Берлине и Париже был достигнут консенсус относительно членства в Альянсе.

Если Украину пригласят к членству в НАТО на следующем или через один саммит Альянса, то после этого государство в течение года может окончательно вступить в Организацию.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал независимый эксперт по региональной безопасности и вопросам евроатлантической интеграции Украины, юрист Александр Калиниченко.

"В идеальном формате, если нас пригласят в следующий или через один саммит НАТО к членству, то до года можем ожидать определенных ратификационных действий", — прогнозирует эксперт.

"На этот период нам и понадобятся те же гарантии временные безопасности, которые проговаривают наши руководители со странами-будущими гарантами. Мы видим, что в этом году подобные гарантии Швеции и Финляндии предоставляла письменно Великобритания, и неписьменные гарантии проговаривались со скандинавскими странами НАТО", – отметил Калиниченко.

Он подчеркнул, что Украина обязательно будет нуждаться в таких гарантиях безопасности, пока не станет полноправным членом Альянса.

По словам юриста, против вступления государства в НАТО могут выступить Венгрия и некоторые балканские страны.

"О государствах, которые будут прохладно относиться к нашей перспективе членства, мы традиционно понимаем, что без консенсуса между Вашингтоном, Лондоном, Парижем, Берлином вообще говорить о каком-то вступлении, нашем приглашении (в НАТО – ред.) невозможно. Если говорить об определенных трениях уже между региональными государствами в Центральной и Восточной Европе, традиционно следует ожидать определенных сюрпризов от Венгрии. Возможно, будет определенная ревность со стороны балканских стран-членов Альянса, которые будут говорить, что вот есть Босния и Герцеговина, которая является участником ПКЧ с 2010 года. Она не приглашена к членству в Альянсе, а Украину здесь вне очереди кто-то приглашает", – объяснил эксперт.

"Однако главная наша задача – это нахождение консенсуса в Берлине, в Париже относительно того, что наше членство на самом деле будет более дешевым для Европы, для Североамериканских государств, чем гарантирование нам поставок всего того вооружения и экономические санкции, которые предусмотрены в проекте Киевского договора безопасности", – подчеркнул Калиниченко.

Напомним, как сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, через 48 часов после подписания Украиной заявки об ускоренном вступлении в НАТО, членство государства в Альянсе поддержали 10 стран-членов блока.

По словам заместителя председателя ОП Игоря Жовквы, Украина может вступить в НАТО без выполнения Плана действий по членству и по ускоренной процедуре, как это было в случае со Швецией и Финляндией.

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