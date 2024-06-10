Сюрпризы выборов в Европарламент: опасный триумф Ле Пен, разделенная Германия и унизительное поражение Шольца и Макрона

Лидеры ЕС должны срочно изменить свою политику, иначе ультраправые и пророссийские силы могут прийти к власти в Европе, что чревато не только изоляционизмом и более жесткой миграционной политикой, но и уменьшением помощи Украине и призывами к "миру" любой ценой.

Правоцентристская и проукраинская Европейская народная партия (EPP), выдвинувшая президент Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляен на второй срок, выиграла выборы в Европарламент (ЕП), получив 186 мест – это четверть от всего состава ЕН, который имеет 720 мест. На втором – социал-демократы – 134 мандата. На третьем либеральная группа Renew Europe – 79 мест. В итоге у них более 400 мандатов, чего вполне хватит (необходимый минимум – 361 голос) для переназначения Урсулы фон дер Ляен на второй срок во главе ЕК.

То есть у этой неформальной коалиции трех основных проевропейских парламентских групп будет достаточно голосов для назначения нового состава ЕК, хотя дальнейшая политическая судьба Урсулы фон дер Ляен до сих пор под вопросом принятия необходимых законов и бюджета ЕС. По сравнению с выборами в ЕП в 2019 году, EPP потеряла только одно место, в отличие от социал-демократов и Renew Europe – 13 и 19 мандатов соответственно.

Ультраправые партии набрали меньше, чем давали соцопросы. Например, партия "Фидес" пророссийского венгерского премьера Виктора Орбана хоть и заняла первое место, но показала худший в истории выборов в ЕП результат — 44,52%, претендуя на 11 мандатов. Однако наиболее показательны для европейской политики — результаты во Франции и Германии, которые в ЕП имеют больше мандатов: "Национальное объединение" пророссийской Марин Ле Пен на первом месте с 31,4%, из-за чего Эммануэль Макрон пошел на радикальный шаг — распустил французский парламент; а прокремлевская "Альтернатива для Германии" в ФРГ финишировала второй из 15,9%, опередив СДПГ Олафа Шольца, у которой 13,9%.

Итак, на что указывают результаты десятых выборов в Европарламент? Над чем европейским лидерам нужно задуматься, пока не стало поздно? Но изменится ли поддержка и политика ЕС в отношении Украины? Читайте дальше в тексте ТСН. ua.

Правые на марше: все ли так плохо

Выборы в Европарламент проходят каждые 5 лет. В последние годы украинцы слышали о ЕП преимущественно из-за принятых им различных резолюций в поддержку Украины, имеющих весомый голос и политическое значение в ЕС, однако, к сожалению, не юридическую силу. То есть они не являются обязательными для выполнения на уровне блока или стран-членов. Вместе с тем, ЕП принимает бюджет ЕС, законы, например, относительно политики безопасности, избирает президента Еврокомиссии (ЕК) и 27 ее членов. А это напрямую касается Украины на пути членства и поддержки со стороны ЕС в войне с Россией.

Результаты десятых юбилейных выборов в ЕП 6-9 июня не свидетельствуют о том, что Украина рискует потерять поддержку Европы. Вместе с тем, если сравнить результаты основных правоцентристских партий от выборов в 2014 году и по сей день, тенденция за эти 10 лет очевидна – происходит политическое смещение вправо. Хотя эта тенденция заметна далеко не во всех странах, к тому же не все правые являются антиевропейскими и пророссийскими, но многие обращают внимание на политические изменения именно в странах-лидерах ЕС.

Наибольшее внимание уделено результатам выборов в ЕП в Германии, Франции, Италии, Испании и Польше. Именно эти страны, учитывая количество населения, имеют наибольшее количество мест в Европарламенте – 367 из 720. Многие эксперты, опираясь на соцопрос, предупреждали, что популистские ультраправые партии будут иметь высокие результаты на этих выборах из-за резкого роста их поддержки среди молодежи. Однако, например, в Испании первое место на выборах в ЕП завоевала правоцентристская Народная партия (34,2%), немного опередив социал-демократическую политсилу PSOE премьера Педро Санчеса (30,2%). Правопопулистская испанская партия Vox набрала лишь 9,6% голосов.

Похожая ситуация и в Италии, где победу на выборах в ЕП одержала партия "Братья Италии" премьера Джорджии Мэлони (28,6%). На втором месте социал-демократы – 25,6%. И лишь третью и четвертую строчку заняли популисты и ультраправые "Движение пяти звезд" (9,7%) и "Лига" пророссийского вице-премьера Маттео Сальвини (8,8%), уже в прошлом созыве ЕП возглавлявшее ультраправую политическую группу "Идентичность и демократия". Кстати, на выборах в ЕП в 2019 году "Лига" Маттео Сальвини получила 34% голосов. Поэтому, как видим, падение достаточно существенно, даже больше, чем у партии "Фидес" пророссийского премьера Виктора Орбана.

В Польше на выборах в ЕП первое место заняла партия "Гражданская коалиция" действующего премьера Дональда Туска с 37,1%. Но их ожесточенные оппоненты — консервативная "Право и справедливость" (хотя очень часто они прибегают к популизму и заигрывают с правым и ультраправым электоратом) Ярослава Качинского — дышат им в затылок с 36,2%. То есть, с первым и вторым местом в Польше на выборах в ЕН тенденция более или менее похожа на результаты в Италии и Испании. Однако с одним очень весомым отличием – польская ультраправая, пророссийская и антиукраинская "Конфедерация", которая стоит за большинством акций по блокированию украинско-польской границы, протестов перевозчиков и фермеров, набрала 12,1%. Это лучший результат этой партии, претендующей на 6 мест в ЕП, на европейских выборах.

Конечно, как и на любых выборах, есть и курьезные случаи, если можно так сказать. Например, в ЕП от Греции избран мэр одного из городов Албании, отбывающего наказание за подкуп голосов. Или как на Кипре избрали 24-летнего ютюбера, который еще в январе говорил, что не имеет никакого представления о политике. Не смотря на это, за него проголосовал каждый пятый избиратель. Хотя кому как не украинцам знаком такой выбор. Однако больше всего сюрпризов показали результаты выборов во Франции и Германии.

В воскресенье, 9 июня, поздно вечером Эммануэль Макрон распустил французский парламент. Об этом он объявил в телеобращении к народу сразу после того, как стало известно, что на выборах в ЕП во Франции первое место заняло "Национальное объединение" пророссийской Марин Ле Пен. Правящая коалиция партий во главе с политсилой президента Макрона "Возрождение" получила всего 14,6%, или 13 мест в ЕП.

Уже 30 июня в стране состоится первый тур парламентских выборов, а 7 июля – второй, как раз накануне старта Олимпийских игр в Париже 26 июля.

"Этот результат не хорош для партий, защищающих Европу. Ультраправые набирают популярность повсеместно на континенте. Я не могу действовать так, будто ничего не произошло. Именно поэтому, проведя консультации, предусмотренные статьей 12 нашей Конституции, я решил снова предоставить вам выбор нашего парламентского будущего путем голосования", – заявил Макрон.

Многие в ЕС, да и в самой Франции, не поняли такого спонтанного и эмоционального шага Макрона. Вряд ли его партия на досрочных парламентских выборах, даже в альянсе с другими политсилами, одержит победу. По информации телеканала BMFTV, премьер Габриэль Атталь, являющийся самым молодым руководителем правительства в современной истории Франции, отказывал Эммануэля Макрона от роспуска парламента, на которых "Национальное объединение" пророссийской Марин Ле Пен может одержать победу.

Однако некоторые эксперты в соцсетях дописывали, что, возможно, за этим шагом может скрываться коварный план Макрона, который уже не сможет баллотироваться на президентских выборах в 2027 году, потому что сейчас его второй срок в должности, дать Ле Пен и ее партии провалить все. что они обещают людям. Ведь, как свидетельствуют соцопросы, 54% французов поддерживают роспуск Национального собрания. Хотя даже если это так, этот план Макрона слишком рискован, ведь в случае победы Марин Ле Пен возглавит правительство.

В Германии на первый взгляд не все так "плохо" по сравнению с Францией. Победу на выборах в ЕП там одержал оппозиционный к СДПГ канцлеру Олафу Шольцу блок ХДС/ХСС с 30%, который, например, последовательно поддерживает предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus, призывая правительство увеличить оказание военной помощи Украине. Хотя, стоит напомнить, что именно ХДС – это "родная" партия Ангелы Меркель, долгое время, как и бывший президент США Барак Обама, проводили политику умиротворения России. Поэтому неизвестно, не изменит ли свою риторику по поддержке Украины блок ХДС/ХСС, если придет к власти.

Однако наиболее опасным сейчас как для Украины, так и для ЕС является второе место пророссийской и ультраправой партии "Альтернатива для Германии", получившей 15,9% голосов. Причем, если посмотреть на карту Германии по голосованию за ХДС/ХСС и Альтернативу для Германии по регионам, трудно не заметить, что за последнюю голосовали исключительно жители Восточной Германии, разделив таким образом страну почти по границе ФРГ и бывшей ГДР, которая находилась под советской оккупацией.

В самой Германии после обнародования результатов выборов в ЕП забурлили страсти. По примеру Франции лидер ХСС Маркус Зедер призвал к немедленному проведению досрочных парламентских выборов. "Этому правительству в принципе конец. И теперь должно быть как во Франции: были требования новых выборов, есть новые выборы Макрона. Наша страна нуждается в новом старте. Вот почему новые выборы должны состояться как можно скорее", – заявил премьер Баварии.

Представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт поспешил заявить, что провластная "коалиция ни на секунду не рассматривала" возможность проведения досрочных выборов в стране, несмотря на плохие результаты всех трех коалиционных партий. К тому же очередные выборы в Бундестаг и так состоятся осенью 2025 года. Поэтому ослабили ли результаты выборов в ЕН позиции СДПГ, "Зеленых" и "Свободных демократов — трех коалиционных партий действующего немецкого правительства — более чем за год до федеральных выборов", покажет время.

Поддержка Украины: чего ждать

Вряд ли следует ожидать достаточно резких разворотов по поддержке Украины, как в сторону увеличения, так и уменьшения помощи. Скорее всего, политика Брюсселя по Киеву останется неизменной, хотя бы потому, что вряд ли евроскептические, крайне правые и антиукраинские партии найдут общий язык, особенно после скандалов вокруг первого и второго номера списка "Альтернативы для Германии" на выборах в ЕП Максимилиана Крата Петра Быстроня. Первый в интервью итальянскому изданию заявил, что называть всех членов гитлеровской СС преступниками – это "ложное обобщение", а его помощника задержали по подозрению в шпионаже в пользу Китая. А у Петра Быстроня еще в мае проходили обыски по подозрению в получении денег из России.

"Альтернатива для Германии" уже исключила Максимилиана Кра и Петра Быстроня из своей фракции в ЕП. Однако вряд ли после этого даже "Национальное объединение" пророссийской Марин Ле Пен, за которой также тянется шлейф скандалов по поводу российского финансирования ее партии, будет сотрудничать с "Альтернативой для Германии". В свое время Ле Пен предлагала сотрудничество "Братьям Италии" премьера Мэлони, но та отказала. Учитывая раздробленность и разрозненность. А также скандалы, всколыхнувшие ряды ультраправых партий, вряд ли они сформируют группу, которая сможет блокировать принятие решений как в ЕП, так и в ЕК.

Единственное, что в краткосрочной перспективе может повлиять на политику ЕС в отношении Украины – это процесс формирования нового состава Еврокомиссии. Ведь в конце июня на саммите в Брюсселе лидеры ЕС должны, наконец, одобрить решение об открытии для Украины официальных переговоров о вступлении в ЕС. Дело в том, что не все в Европейской народной партии (EPP) среди социал-демократов и группе Renew Europe поддерживают переназначение Урсулы фон дер Ляен на второй срок во главе ЕК. Против, прежде всего, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц.