Сюжет ТСН о донорстве сердца побудил семью из Львова отдать для пересадки почки умершего родственника

Именно сейчас врачи проводят операцию.

Первый в Украине центр трансплантологии сегодня открывается во Львове на базе больницы скорой помощи. Но пока он еще только в стадии запуска, в больнице уже проводят операции из трансплантации почек, которые стали возможны после выхода в эфир сюжета о донорстве сердца, который был накануне в эфире спецвыпуска ТСН.

История впечатляющая. Донор — 61-летний мужчина, у которого случился инсульт, врачи констатировали смерть мозга, но родственники не хотели отдавать его органы на пересадку.

Тогда врачи показали им телесюжет о пересадке сердца от корреспондента ТСН Ирины Маркевич. А еще во время спецвыпуска новостей в прямом эфире львовянка встретилась с мужчиной, в груди которого бьется сердце ее сына. У 27-летнего Игоря Коваля разорвалась аневризма, мама молодого мужчины согласилась отдать сердце и две почки, поэтому Игорь спас сразу три жизни.

После просмотра материала семья все же согласилась на забор органов и спасение жизни двух человек, которым их и пересадят. Именно сейчас продолжаются операции.

В эфире ТСН женщина познакомилась с мужчиной, в чьей груди бьется сердце ее сына

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