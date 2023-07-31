"Сзади наши матери, жены, дети – должны стоять": как ВСУ защищают полностью разрушенную Авдеевку

Полностью разрушенная Авдеевка на Донеччине стоит не смотря все попытки штурма оккупантов.
Разрушенная Авдеевка в Донецкой области от авиаударов и артиллерийских обстрелов стоит несмотря на все попытки оккупантов штурмовать позиции Сил обороны. Сдерживают российские атаки минометчики 110-й отдельной механизированной бригады, не останавливающие свою работу даже под ударами по городу кассетными снарядами.
В этом убедилась съемочная группа корреспондентки ТСН Маргариты Потаповой.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Авдеевка держится под авиаударами! Ситуация в разрушенном городе"
Впереди окрестности оккупированного россиянами Донецка, сбоку – Авдеевский коксохимический завод.
Вражеская авиация наносит удары по городу. Уцелевших домов здесь почти не осталось. Дорога к Авдеевке простреливается вражеской артиллерией.
Каждый день в сводках Генштаба мы читаем о том, что на этом направлении ведутся активные штурмовые действия о том, что враг пытается продвинуться вглубь нашей линии обороны. Однако наши бойцы героически удерживают здесь линию фронта с 2014 года, говорится в сюжете.
Первая линия обороны здесь почти не двигается, несмотря на то, что за считанные километры отсюда оккупированный Донецк с хорошо развитой логистикой врага и укрепрайонами. Накануне Авдеевка отметила девятую годовщину освобождения от российских оккупантов. В руинах, почти безлюдная и под прицельными обстрелами.
Во время съемки сюжета оккупанты били "Градом", было очень громко.
В Авдеевке без света, газа и воды до сих пор остаются несколько сотен жителей. По данным военной администрации инфраструктура Авдеевки разрушена полностью, жилищный фонд – более 95%. В развалинах бетонных плит, сложенных, как карточные дома, после авиаударов, похоронены местные жители.
Каждый день – минус два-три дома, минус квартира, минус парадное, минус детский сад.
"Оскольковые мины 120-го калибра направляются на головы оккупантам, пытающимся подвинуть нашу линию обороны. Минометный расчет 110-й бригады работает и днем и ночью, чтобы не допустить прорывов на этом участке фронта. Авдеевку россияне считают стратегическим участком силы, чтобы захватить желаемые мэтры украинской земли", — рассказывает журналистка.
Прицельными выстрелами артиллерия ВСУ жжет вражеские склады с боеприпасами, уничтожает россиян и их боевые машины.
Как наша пехота нуждается в поддержке "гармашей" — знает 30-летний наводчик миномета на позывной "Фима". Ранение бывший пехотинец получил вблизи Красногоровки. Тогда по их позициям работал вражеский танк.
"Страшно, очень страшно против танчика — быстрый "прилет", ничего не можешь сделать. Миномет слышно, когда выходит, а танчик не слышно — только приходы", — рассказывает "Фима".
Во время общения с военными ВСУ оккупанты снова выпускают по Авдеевке кассетные снаряды из реактивной артиллерии.
"Мне нужно качественно навестись, бахает, бежим в укрытие. По нам работают кассетные снаряды, которые подрываются в воздухе и разлетаются", — рассказывает военный.
Во время прошлых российских обстрелов этот минометный расчет лишь чудом уцелел. А вот от их укрытия остались сами развалины.
"От Красногоровки и вниз они на Авдеевку пробуют лезть", — рассказывает Дмитрий Притыко, военнослужащий ВСУ
Аэроразведчики засекли движение вражеской силы. Бойцы настраивают 82-мм миномет в сторону россиян. Этот выстрел бойцов 110 навсегда остановил работу российского гранатометчика.
"АГСника вражеского накрыли, который кошмарил нашу пехоту", – говорит военный.
По словам украинских бойцов, мин для оккупантов, как и старых советских, так и иностранных, здесь не жалеют.
"Перед этим смена была, то пацаны 400 мин с 3:40 утра до 15:00 дня непрерывно, то миномет был горячий, хотели они прорваться, но мы им дали п**ди конкретной", — рассказывают украинские герои.
И так, уверяют будет всякий раз, когда россияне будут пытаться лезть на позиции наших Сил обороны. Несмотря на обстрелы, постоянные атаки врага и бессонные ночи этих бойцов – Авдеевка стоит.
"Мы знаем, что позади наши матери, жены, дети – должны стоять", — говорят воины ВСУ.
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