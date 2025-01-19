СЗЧ в армии: Сырский рассказал о количестве случаев дезертирства

Сырский утверждает, что за последний период на одну треть уменьшилось количество СЗЧ.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, сколько военных вернулось из СЗЧ после принятия закона, позволяющего вернуться в ряды ВСУ без уголовной ответственности военнослужащим, впервые совершившим самовольное оставление части.
Об этом Сырский рассказал в интервью Андрею Цаплиенко в эфире ТСН.Тиждень.
"За последний период на одну треть уменьшилось количество СЗЧ. С одной стороны. С другой стороны, вернулось около 10 тысяч военнослужащих из СЗЧ в батальон резерва, а 4,5 тысячи уже участвуют в боевых действиях. То есть люди осознали, что они совершили поступок, который имеет признаки криминального возбуждения", – говорит главком ВСУ.
По его словам, как правило, большая часть военных, возвращающихся из СЗЧ, уходят в другие бригады. Но случается, что возвращаются и в свои.
▶На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:
ИНТЕРВЬЮ СЫРСКОГО! СРОЧНО! НАКОНЕЦ СКАЗАЛ ПРАВДУ! ЭКСКЛЮЗИВ ТСН.НЕДЕЛИ
Ранее Александр Сырский ответил, может ли Украина удержать Покровск.
Читайте также:
- Сырский раскрыл масштабы потерь врага за 2024 год: шокирующие цифры
- Сырский назвал приоритетные объекты для ударов на территории РФ
- Сырский сделал заявление о темпах мобилизации