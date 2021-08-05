Сжигал мусор: в Тернопольской области мужчина возместит государству 175 тысяч грн

Лесной пожар, вызванный поджогом, затронул почти сотню сосен.

В Тернопольской области 175 тысяч гривен должен заплатить государству мужчина, который в мае сжигал ботву на собственном огороде и едва не сжег 48 гектаров леса.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 5 августа.

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Огонь с огорода мужчины из-за сильных порывов ветра перекинулся на сухую траву, а затем на лес. Пламя обожгло почти сотню сосен. Спасатели, лесники и местные жители боролись с огнем более часа. Позже нашли самого поджигателя.

Им оказался 62-летний местный житель. Сейчас суд Тернопольской области объявил ему приговор — два года ограничения свободы с испытательным сроком один год и денежное возмещение.

Новости Украины: в Тернопольской области поджигатель ботвы должен уплатить 175 тысяч гривен государству

Напомним, что в Ровенской области 56-летний мужчина курил сухую траву, надышался дымом, потерял сознание и упал прямо в пламя. Спасти его уже не было возможности.

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