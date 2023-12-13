Т-64 и трофейный Т-62: воины ВСУ рассказали, как воюют на советских танках (фото, видео)

Сухопутные войска Украины – механизированные и танковые войска, ракетные войска и артиллерия, армейская авиация, части противовоздушной обороны, специальные войска и логистика. А еще – бригады территориальной обороны.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ивана Петричака.

Т-64 на фронте "охотится" на вражескую пехоту

Накануне украинцы отмечали День Сухопутных войск Украины. Специально по этому случаю ТСН показывает одну из самых эффективных составляющих нашей "сухватутки" — танкистов знаменитой 59-й бригады имени Якова Ганзюка.

Война в Украине

На Донецком направлении воюет танк Т-64, он работает по вражеской пехоте, которая штурмует позиции украинских защитников. Огонь танка корректируют с беспилотников. Это на выстрелах прямой наводкой танкисты видят свою цель, а стреляя навесом с закрытой позиции как сейчас - танк фактически слепой.

На этом направлении экипаж Т-64 под командованием военного Василия - один из самых опытных. Здесь, говорят ребята, расслабляться некогда, но такие нагрузки - еще "цветочки". На днях танкисты вернулся из настоящего ада войны - из Авдеевки.

Там танк атаковал дрон-камикадзе. К счастью, экипаж танка выжил. Наводчик Виктор как никто знает - на войне смерть ходит очень близко. Его боевой опыт начался еще в 2014 году и это уже не первый его экипаж. А количество своих контузий он уже перестал считать. В экстренных ситуациях, когда враг крышует очень плотно - вся надежда на механика-водителя. Евгений за машиной следит и та, говорит - еще ни разу не подвела.

Танк Т-64

Т-62 на фронте – трофейный российский танк

Сражается на фронте и Т-62. Ему уже как полвека, но, в шутку и с любовью — танкисты называют "Абромсом". Это не просто раритет – это российский трофей. Его у врага парни забрали еще на юге, модернизировали.

Военные говорят, что оружие эффективно в умелых руках. Среди одного из экипажей танка – два Героя Украины. Правда, звание они получили на более современной машине. Командует героями – командир танкового батальона Александр Викторович.

Танк Т-62

Боевой комбат 59-тки объясняет – на такую старую технику молодые экипажи нужно переучать. А он эту машину хорошо знает, поэтому и уезжает регулярно поддержать фронт.

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Напомним, воины ВСУ рассказали о 12-часовом бое и как им помог "Усик".

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