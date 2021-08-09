Табачные войны: в Украине прошли масштабные обыски в компании, которая производит сигареты

Табачные войны: в Украине прошли масштабные обыски в компании, которая производит сигареты

Следственные действия на фабрике в Желтых Водах утром заблокировали агрессивно настроенные люди.

Табачные войны. Фискальная служба проводит обыски в помещениях крупного производителя сигарет в Запорожской и Днепропетровской областях. Компанию подозревают в производстве контрафактной продукции и уклонении от уплаты налогов.

Об этом 9 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Следственные действия на фабрике в Желтых Водах утром заблокировали агрессивно настроенные люди. Ворота они закрыли бетонными плитами и грузовиками с землей. Под колеса автомобилей силовиков бросали металлические ежи. Налоговики обратились за помощью к Нацполиции и спасателей. Однако силового штурма удалось избежать. Фискалы договорились с блокираторами и сейчас завершают обыски. Впрочем, в компании их называют рейдерским захватом.

"Нами изъято на территории Украины под их брендом сигарет на сумму 20 млн грн более 800 000 пачек. Согласно экспертиз неуплаченные налоги достигают более 1 млрд гривен", — говорит председатель ДФС Украины Вадим Мельник.

Новости Украины: в помещениях крупного производителя сигарет проводят обыски

"Нарушив все возможные законные процедуры проверки предприятия, налоговики силой ворвались в офисные и производственные помещения. На словах — чтобы проверить имеющуюся документацию на продукцию. На самом деле — повредить и изъять оборудования и сырье. В настоящее время сломана вся электронная часть оборудования, восстановление которой требует длительного времени", - сообщает производителя сигарет.

Напомним, ДФС нагрянула с обысками в "Киевзеленстроя".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку