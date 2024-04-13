Таинственное дальнобойное оружие Украины: чем лупят по территории РФ — обзор

С начала 2024 года Украина регулярно наносит удары по стратегическим объектам на территории РФ. На счету таинственного дальнобойного оружия не менее 15 российских НПЗ, российские истребители в Энгельсе и ряд военных заводов в РФ. Оно летит более чем на 1000 км и поражает очень точно. Украинские власти открыто не показывают этот дрон, не раскрывают его характеристик и даже не говорят, кто его производит.

Что об этом дроне говорят эксперты, чем он похож на иранский "Шахед" и какие еще сюрпризы Силы обороны готовят рашистам рассказал Артем Зябкин в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.ua.

"Лютый" год для РФ

Новый 2024 год для России начался с "Лютого". Именно так называется новый украинский дрон, которым ГУР и СБУ так филигранно уничтожают российскую нефтеперерабатывающую промышленность. За февраль-март Украина вывела из строя более 10% всей российской переработки нефти.

Из-за такой эффективности украинских дронов в США даже обеспокоились тем, что украинские атаки могут спровоцировать рост мировых цен на топливо.

Судя по карте, на которой изображены цели "Лютого", некоторые объекты на территории РФ расположены более чем в 1000 километрах от фронта. Это делает "Лютый" настоящим прорывом для украинской армии. Еще никогда рука украинских спецслужб не была такой длинной.

Что известно о таинственном беспилотнике

О "Лютом" очень мало информации даже в интернете. Трудно даже сказать, какой точно он выглядит, потому что фото и видео, на которые частенько попадает дрон, некачественные, а украинские власти держат все в секрете.

Узнать больше об этом таинственном беспилотнике удалось журналистам BBC. Их источник уверяет, что Украина уже накопила сотни таких БПЛА, и они готовы бить по России.

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“По нашим данным, по состоянию на сегодняшний день уже изготовили сотни единиц "Лютого" и законтрактовали примерно столько же. Самое большое зафиксированное расстояние его боевого применения – 1352 километра”, — сообщает BBC.

Украинские власти не показывают фотографии БПЛА, не раскрывают данные о его производителе и не озвучивают характеристики аппарата. По словам источника BBC в украинском оборонно-промышленном комплексе, это связано с вопросами безопасности и информацией о намерении России атаковать производственные мощности.

"Лютый" — это новый козырь Украины в этой войне, поэтому любую информацию о нем хранят как зрачок глаза. Источник издания, близкий к производителю, заявил, что дроны строят и хранят под землей. Единственное фото "Лютого" не в полете или не вблизи цели в РФ — его маленькая игрушечная модель. Этот единственный снимок выложила у себя в фейсбуке еще в ноябре 2023 года заместитель министра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр.

Какие особенности "Лютого"

“По нашим данным, внутри "Лютого" размещен 2-цилиндровый двигатель, система управления и боевая часть весом 50 кг. Сделан беспилотник из стекловолокна и весит, вероятно, 250-300 кг. ", — сообщает BBC со ссылкой на источник в украинских властях, имеющий отношение к производству "Лютого".

Этот БПЛА уникален среди украинских дронов. Его называют аналогом "Шахед-136", но он имеет ряд важных преимуществ. В частности, речь идет о высокой помехоустойчивости к РЭБ, удобной конструкции планера и способности беспилотника во время полета изменять высоту относительно рельефа поверхности.

По словам собеседника BBC, "Лютый" поражает своей точностью — с легкостью попадает в объект диаметром в 2 метра. Это он доказал, разрушая небольшие по размеру ректификационные колонны на российских НПЗ. Такая точность БПЛА сродни точности передовых западных ракет.

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Источники американского телеканала CNN указывают, что такая эффективность может достигаться благодаря использованию искусственного интеллекта, точнее "машинного зрения" – способности аппарата самостоятельно распознавать объекты.

Главный редактор Defense Express Олег Катков считает, что речь идет о новой генерации системы DSMAC, которая уже долгое время используется в крылатых ракетах. DSMAC – это цифровая корректирующая система совпадения изображений, сравнивающая полученные на последней фазе полета изображения рельефа местности с цифровыми характеристиками цели.

Впрочем, этот БПЛА все же немного дорог. Один "Лютый" обходится Украине в 200 тысяч долларов. Но его постоянно совершенствуют, так что, возможно, уже скоро мы сможем увидеть его еще глубже на территории РФ.

Какие еще дроны производит Украина

Вообще Украина добилась значительных успехов в производстве различных БПЛА. OSINT-исследователь с ником HI Sutton опубликовал обновленный список всех беспилотников, которые Украина использовала за эту войну. В списке их 17, некоторые использовались всего несколько раз.

Среди них стоит отметить дрон ГУР под названием "Бобер", летом 2023 бомбивший Москву.

Как пишут специалисты, особенность "Бобра" — его причудливая на первый взгляд конструкция. Он летит будто задом вперед. Но это не ошибка и даже не новинка – это аэродинамическая схема "утка". Его передние крылья значительно меньше задних, а двигатель расположен сзади. Это создает впечатление, что БПЛА летит "задом наперед".

Такая форма позволяет перехитрить системы ПВО противника на длинной дистанции. Заявленная дальность действия "Бобра" составляет 800 км.

Но пока настоящей звездой 2024 среди украинских дронов стал беспилотник, который посетил завод "Шахедов" в Татарстане. Общежитие сборщиков "Шахедов" вблизи Елабуги разбомбил дрон на базе сверхлегкого самолета украинского производства А-22 "Летучая лиса".

Этот очередной милый, но очень опасный "лесной житель", в теории может пролететь до трех тысяч километров. Посмотрим, куда он прилетит в следующий раз. Следует сказать, что эта тактика не только эффектна и эффективна, но и проверена временем. Еще в 2020 году Азербайджан перерабатывал советские "кукурузники" АН-2 и запускал их по армянским позициям и военным объектам.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ОБ ЭТО ВСЕ МОЛЧАТ! СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧЕМ УКРАИНА ЛУПИТ ПО ВОЕННЫМ ОБЪЕКТАМ РФ!"

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустемом Умеровым ознакомились с новейшими разработками дронов от украинских производителей.

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