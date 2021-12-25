В фильме "Таинственные манускрипты" на "1+1" раскрыли правду о подрыве Успенского собора Киево-Печерской лавры

В фильме "Таинственные манускрипты" на "1+1" раскрыли правду о подрыве Успенского собора Киево-Печерской лавры

Чтобы раскрыть обман, исказивший историю Украины, команда авторов фильма объездила семь стран и погрузилась в архивы.

Настоящая история украинской церкви. 24 декабря на "1+1" вышла новая часть исторического детектива Акима Галимова "Таинственные манускрипты", ставшего продолжением документального цикла "Украина. Возвращение своей истории".

Его автор Аким Галимов и команда ученых раскрывают фальсификации, которые веками создавались Россией. Зачем Москва нивелировала историю Украины, и какие невероятные документы о подрыве одной из самых сакральных памятников украинской истории – Успенского собора Киево-Печерской Лавры нашли авторы фильма – смотрите.

Для того, чтобы выяснить, что произошло, авторы детектива исследовали историю уничтожения других украинских церквей и нашли уникальные факты, которые проливают свет на причину подрыва Успенского собора в 1941 году.

Кроме того, в фильме авторы раскрывают масштабную аферу: как прикрываясь антирелигиозной политикой, Москва воровала сакральные реликвии украинской нации. Речь идет о мозаике Дмитрия Солунского, находившейся в Михайловском соборе, которую перед его подрывом аккуратно сняли со стены и передали в Москву, где и сейчас она хранится в Третьяковской галерее.

Фильм производится управлением оригинальных форматов 1+1 Production.

Сценарист и соведущий – Руслан Шарипов, режиссер фильма – Татьяна Шовкун, оператор – Екатерина Гуцол, сценарист – Владимир Омельченко.

Исполнительный продюсер – Станислав Зурахов.