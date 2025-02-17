Так было с Северной Кореей: эксперт ответил, может ли Трамп потерять интерес к войне в Украине

По мнению эксперта, если президент США забудет об Украине, то Китай поймет, что Трамп слаб.

С Северной Кореей во время первого президентского срока Дональд Трамп трижды встречался с диктатором Ким Чен Ыном, однако все его попытки разоружить Пхеньян потерпели поражение, и он потерял интерес к этому вопросу.

Может ли Трамп потерять интерес к Украине, как только поймет, что Россия не готова ни к каким уступкам, рассказал директор программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эксклюзивном комментарии для ТСН.ua.

По мнению эксперта, Трамп сделал слишком большую ставку на Украину и урегулирование войны.

"Если с КНДР там была прямая заинтересованность из Китая, и они вышли на какое-то совместное согласование на фоне экономической войны, то здесь, если Трамп забудет об Украине, начнет проигрывать в этих переговорах, Китай поймет, что Трамп слаб. А Трамп не может этого допустить. Поэтому ему не удастся отделаться от Украины. Даже если он очень захочет", – убежден Александр Краев.

Ранее президент Владимир Зеленский озвучил, признает ли Украина переговоры в Саудовской Аравии.

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