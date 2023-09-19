"Так долго, как это потребуется": что украинцам нужно понимать о поддержке Запада и его видении переговоров с Россией

На 78-й сессии Генассамблеи ООН, которая стартовала в Нью-Йорке во вторник, 19 сентября, Владимир Зеленский убеждал мир, что у России нет права на ядерное оружие, применение которого так все боятся, ограничивая передачу Украине определенных видов вооружений.

В целом первый день 78-й сессии Генассамблеи ООН стал таким же разочарованием, если не сказать провалом, прежде всего для западного мира, как и саммит G20 в Индии. Президент США Джо Байден в своем спиче подчеркнул, что любые уступки России в ее войне против Украины вопреки международному праву неприемлемы и подорвали бы международный порядок.

"Если мы позволим разделить Украину, будет ли независимость какой-либо нации в безопасности?", — добавил Джо Байден.

В тот же день на очередном "Рамштайне" министр обороны США Ллойд Остин уклонился от ответа, когда Украина получит дальнобойные ракеты ATACAMS. По его мнению, Киеву сейчас нужнее артиллерийские и системы ПВО. Не обсуждалось на "Рамштайне" и предоставление Украине дальнобойных ракет TAURUS. В немецком Минобороны уточнили, что сейчас Берлин больше сосредоточен на усилении украинского ПВО, подготовив дополнительный пакет военной помощи на 400 млн. евро.

Тогда не совсем понятно, как сохранить международный порядок, о котором говорил Байден, когда Запад не предоставляет Украине более мощного оружия и продлевает сроки обучения украинских пилотов на F-16?

Пока в Украине ходят новости и заявления о войне еще на 6-7 или 9 лет, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли говорит, что выбить все российские 200-300 тыс. войск со своей территории будет трудно. Да, уже вскоре первые американские танки Abrams будут в Украине. Также Дания вместе с другими странами закупит и передаст нам еще 45 Leopard 1 и T-72. Однако без дальнобойных возможностей и авиации, ожидающего Запад быстрого блицкрига, достичь очень трудно. И именно в этот момент на Западе снова могут упомянуть о необходимости переговоров с Россией. Собственно, об этом уже начали говорить, в том числе публично на Генассамблее ООН.

Позиция Украины по переговорам с Россией уже давно известна и озвучена сотни раз на разных уважаемых площадках. А вот что вкладывает в это Запад до сих пор непонятно. Как и то, что именно Запад понимает под поддержкой Украины "так долго, как это потребуется". Поэтому в этом тексте ТСН.ua покажет читателям эту разницу подходов Киева и наших союзников, которая на втором году полномасштабной войны, к сожалению, все еще существует.

Страхи Запада: почему союзники не хотят продемонстрировать силу

Пока президент Польши Анджей Дуда, выступая на 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, называл войну России против Украины злом и призвал создать специальный международный трибунал по военным преступлениям России, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган с этой же трибуны уверял, что на этой войне не будет ни победителей, ни проигравших. Президент Бразилии Лула да Силва, скорее на стороне Москвы в этой войне, в очередной раз подчеркнул необходимость переговоров между Украиной и Россией. А президент Колумбии Густаво Петр спрашивал: "Какая разница между войной в Украине и войной в Палестине?"

Это лишь очень короткая зарисовка огромных разногласий, царящих в мире по войне России против Украины. Китайский лидер Си Цзиньпин проигнорировал Генассамблею ООН, как и саммит G20 в Индии. Президент Байден в своем спиче подчеркивал реформу ООН, направленную на расширение "клуба" постоянных членов Совбеза. Сейчас в него входят: США, Китай, Россия, Великобритания и Франция. Вашингтон будет настаивать на присоединении Индии, Бразилии, Германии, Японии и ЮАР. Это и вся реформа. Об ограничении правил применения постоянными членами Совбеза права вето, как это предлагал на прошлогодней 77-й сессии Генассамблеи президент Франции Эммануэль Макрон, речь не идет.

Западный мир, прежде всего США, не имеют на это политической воли, как и по убеждению "нейтральных" стран занять более четкую позицию в отношении войны России против Украины, действовать более решительно по отношению к Китаю, обрезать схемы двойного экспорта, которые помогают российскому ОПК обходить санкции и т.д. На втором году полномасштабной войны, после выданного Международным уголовным судом ордера на арест Путина, на 78-й Генассамблее ООН мы слышим призывы к переговорам с Россией, а в западной прессе все чаще появляются статьи с красноречивыми заголовками "Пора договариваться с Путиным ?".

По мнению старшего научного сотрудника Европейского совета внешних отношений Густава Гресселя, несмотря на публичные заявления, какие-либо серьезные подготовительные разговоры о переговорах пока невозможны. Да и нет смысла, даже если кто попытается это сделать, ничего не получится.

"Россияне все еще придерживаются своей максималистской линии, требуя от Украины признать аннексии (как говорит Москва – "территориальные реалии" – четыре украинских области, которые Путин незаконно записал в российскую конституцию – ред.) еще до начала переговоров. Лавров (представляющий Россию на 78-й Генассамблеи ООН – ред.) или кто-либо другой в российском МИД, входящий в основную команду, не способны согнуть линию Путина ни на миллиметр. Поэтому о таких предложениях по переговорам нет смысла говорить", — убеждает ТСН.ua Густав Грессель.

С высокой трибуны ООН Владимир Зеленский призвал мир принять участие в подготовке саммита Формулы мира (формулы окончания войны из 10 пунктов – ред.). Еще раз о ней в деталях украинский президент расскажет на спецзаседании Совбеза ООН в среду, 20 сентября. Уже в четверг, 21 сентября, Зеленский будет встречаться с Байденом в Белом доме и конгрессменами, когда те как раз рассматривают предоставление Украине $24 млрд.

То есть, как видим, визит украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским в США очень знаковый. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент Байден хочет лично услышать от Зеленского оценку ситуации на поле боя. По мнению Запада, контрнаступление Сил обороны Украины еще далеко от конечного успеха — перерезание российского сухопутного коридора от оккупированного Донбасса до Крыма. По мнению председателя Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли, у ВСУ еще есть 30-45 дней для прорыва до начала осенних ливней, когда почва размоется и продвигаться будет сложно. По мере приближения президентских выборов в США и обострения политической борьбы меж демократами и республиканцами, в Вашингтоне не скрывают, что на следующий год " выбивать " средства на помощь Украине у Конгресса будет труднее.

Однако Администрация Байдена сама загнала себя в этот тупик. Президент США и команда демократов могли вовремя и в полном объеме предоставить Киеву необходимое количество оружия, чтобы использовать историю успеха Украины на своих выборах, выбив таким образом из рук республиканцев возможные сравнения с провальным выходом США из Афганистана. А это обязательно произойдет. Потому что правое крыло республиканцев уже кричит, что Украине выделили $100 млрд. Эту новость распространил прореспубликанский канал Fox News. Хотя официальных подтверждений Белого дома о точной цифре помощи нет. Да и до этого СМИ писали о максимуме $60 млрд от США. И не обязательно все эти деньги Украина получает напрямую. Да и сравнивать с получившим Афганистан $849 млрд просто смешно. Однако манипуляции с помощью Киева со стороны республиканцев уже начались, учитывая коррупционные скандалы в Украине.

А без преданности США поддерживать Украину действительно столько, сколько это потребуется, европейская солидарность тоже может пошатнуться. К тому же, на фоне всех этих проблем может повториться история конца прошлого года, когда Марк Милли и другие западные чиновники и лидеры призвали Украину к началу переговоров с Россией. Собственно, такие единичные призывы мы уже слышим. Например, в Германии появляются опросы, по которым якобы 41% немцев считают, что Украина должна смириться с потерей оккупированных Россией территорий. Неизвестно, как именно был сформулирован этот вопрос в опросе, но это чисто российский нарратив о признании "территориальных реалий".

И снова о переговорах: почему Запад верит в эту опцию

История имеет привычку повторяться. Но для Украины в условиях полномасштабной войны — слишком дорогой ценой. В ноябре прошлого года, буквально за несколько дней до освобождения Силами обороны Украины Херсона, во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка Марк Милли сделал потрясающее заявление о переговорах. Мол, когда откроется окно возможностей, нужно ловить момент. По мнению Милли, в прошлом году этот "момент" мог прийтись на зиму, когда линия фронта стабилизируется, и ни одна из сторон не сможет продвинуться вперед.

Чтобы изменить отношение Киева к возможным переговорам с Россией, в начале ноября 2022 в Киев с визитом даже приезжал советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Тогда ТСН.ua писал, что после этого в ряде американских медиа появились статьи о критике украинского подхода по поводу невозможности переговоров с Россией в принципе, учитывая соответствующее решение СНБО. Звучали заявления и о ядерной войне и огромных потерях ВСУ, если Украина пойдет дальше. В целом, все эти нарративы можно свести к такой формуле: лучше остановиться сейчас, все заморозить, пойти на переговоры, а о Крыме и Донбассе, которые Путин уже внес в российскую конституцию, просто забыть, чтобы лишний раз его не провоцировать на эскалацию или ядерную войну .

Те же нарративы звучат и сейчас. Только в прошлом году все это подогревали промежуточные выборы в Конгресс США, а сейчас – президентские – на кону второй срок Байдена. И снова в Киев приезжает американский высокопоставленный чиновник. Только в этот раз, в сентябре 2023 года, это был госсекретарь США Энтони Блинкен. Вряд ли его можно отнести к "умеренному" крылу в Администрации Байдена, которые не хотят лишний раз дразнить Путина. Как раз наоборот. Однако почти наверняка во время визита в Киев Блинкен поднимал вопрос украинского видения дальнейшего хода войны.

В преддверии визита в США в интервью CBS президент Зеленский признал, что прогресс в контрнаступлении происходит медленно, но Силы обороны Украины продвигаются вперед: "Мы не должны дать Путину отдохнуть". В интервью The Economist руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что ВСУ еще могут успеть разорвать российский сухопутный коридор в Крым до наступления зимы. Эти заявления высшего политического и военного руководства Украины делаются, чтобы убедить наших союзников, что мы можем добиться успехов на поле боя. Победы ведь нужны не только Украине, но и нашим партнерам.

В то же время это не снимает ответственности с наших западных союзников: если уж говорите, что вам нужны молниеносные успехи украинцев на поле боя, то дайте оружие. Однако, к сожалению, через год после освобождения Харьковщины и Херсонщины, Администрация Байдена не изменила своего главного расчета. Там до сих пор четко не определили, что такое победа Украины, поддержка так долго, как это будет нужно и условия для начала переговоров с Россией. Позиция Киева здесь давно известна – это 10 пунктов Формулы мира президента Зеленского. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в этом плане особое значение имеет вывод всех российских войск и восстановление полного контроля над всеми участками украинской государственной границы.

"Поэтому Формула мира — это формула оружия. Практика дозирования в оказании Украине военной помощи по соображениям страха, чтобы не вызвать раздражение Путина и не провоцировать Россию к дальнейшей эскалации, — ложна в основе. Отказ или промедление с передачей ВСУ современного вооружения — до последующей войны, а не наоборот", – считает Алексей Данилов.

Однако далеко не всем нашим союзникам это очевидно. По словам директора Центра "Новая Европа" Алены Гетьманчук, разница в подходах Киева и Запада (США и других) на основе публичных заявлений и имеющейся информации из разных источников касается трех ключевых вопросов:

когда вести переговоры;

с кем вести переговоры;

и что может являться предметом компромисса.

"Первое — когда вести переговоры. Очевидно, и у нас, и на Западе, в частности в США, есть несколько иное видение, на каком этапе можно начинать искать политическое решение. Очевидно, неоднократно озвучена позиция о предоставлении Украине того уровня помощи, которая позволила бы ей выйти на переговоры с максимально выгодных позиций, неравнозначное "выйти на переговоры, освободив все свои территории, включая Крым". Когда ключевые западные политики говорят об освобождении территорий, то делают акцент на освобождении важных для Украины территорий, а не всех оккупированных Россией", — отмечает в комментарии ТСН.ua Алена Гетьманчук.

Здесь, по ее словам, автоматически срабатывает уныние в том, что Украина в принципе может уволить Крым без применения РФ ядерного оружия и потенциального начала Третьей мировой войны.

"Во-вторых, с кем говорить. Украина всячески — даже на уровне решения СНБО — зафиксировала невозможность ведения переговоров с Путиным. Нет признаков того, чтобы на Западе поставили крест на Путине как потенциальном переговорщике. В-третьих, видение возможных компромиссов. Украинские власти, оперируя в демократическом обществе, не может игнорировать доминирующие в этом обществе настроения, а настроения — и это подтверждают все имеющиеся опросы — такие, что есть три вещи, относительно которых подавляющее число украинцев не готово идти на уступки: территории, членство в ЕС. и членство в НАТО. Очевидно, не во всех западных столицах видение рамок компромисса аналогично", — подчеркнула Алена Гетьманчук.

Накануне Генассамблеи ООН и выступления там Владимира Зеленского довольно неоднозначное заявление в интервью The New York Times сделал президент Финляндии Сауле Нииностио.

Во-первых, он встал на защиту достаточно осторожной политики США и Германии по предоставлению Украине определенных более мощных видов вооружения, которыми можно наносить удары по оккупированному Россией Крыму.

Во-вторых, Ниинность считает, что существует огромный риск применения ядерного оружия.

Как украинцам понимать это заявление президента Финляндии? На самом деле, то, что озвучил Нииностио, не что-то новое. Все эти страхи, которые Запад сделал своими искусственными красными линиями, существуют с самого начала российского полномасштабного вторжения. Ядерный шантаж Кремля очень удачно работает. Причем на Западе считают, что начало увольнения Украиной Крыма с высокой долей вероятности может привести к применению Путиным ядерного оружия. Отсюда и непредоставление Украине дальнобойных американских и немецких ракет ATACAMS и TAURUS (по информации западных СМИ, ни Байден, ни Шольц не объявят об их предоставлении во время визита Зеленского в США), а также отсрочки начала учений украинских пилотов на F-16., что подвигает во времени получения Киевом этих самолетов.

По словам главы направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы им. Илька Кучерива, исследовательницы Лондонской школы экономики и политических наук Марии Золкиной, к сожалению, эта риторика о ядерной войне на Западе встречается гораздо чаще, чем в украинском внутреннем пространстве. На Западе страхи по поводу вероятности применения Россией ядерного оружия есть, и здесь не нужно находиться в розовых очках. На Западе этого до сих пор боятся.

Исследовательница отмечает, что если для украинской военной, политической и экспертной среды вероятность применения Россией ядерного оружия не является аргументом против продолжения боевых действий, то на Западе это встречается практически в каждой дискуссии. Пока мы наблюдаем поворотный момент, как и в прошлом году, когда украинская контрнаступательная кампания только разрабатывалась, а Западу нужно было принимать решения по танкам, увеличению запасов артиллерийских снарядов, дальнобойным ракетам и т.д. Тогда тоже говорили о риске ядерной эскалации и чуть ли не войне НАТО с Россией.

"Сейчас мы в похожем промежуточном пункте, когда Западу нужно решать. Или вы добавляете Украине возможностей, которых нам не хватает для эффективного завершения по крайней мере контрнаступительной операции в этом году… А это ATACAMS и перспектива применения в конце зимы или следующей весны F-16. И тогда соответственно вся контрнаступательная компания Украины, какой бы продолжительной она ни была, но с военной точки зрения она будет иметь другие перспективы и, очевидно, будет выглядеть иначе, чем сейчас, поэтому сейчас мы снова на этом развилке, то есть или вы принимаете решение о дополнительных возможностях продолжаете топтаться на месте, опасаясь, что Россия, понимая этот поворотный момент, применит ранее не примененное оружие. Больше всего о ядерке на Западе говорят", — комментирует ТСН.ua Мария Золкина.