"Так не летят, как наши": бойцы под Горловкой уничтожают врага минами украинского производства

Воины бригады Короля Даниила будут уничтожать врагов украинскими боеприпасами. Партия мин нашего оборонпрома уже на передовых позициях под Горловкой и ними уже удачно бьют по россиянам. Враги тоже усилили обстрелы и один из таких застал съемочную группу ТСН на позициях бойцов.

Бойцы бригады короля Даниила перед самой оккупированной Горловкой навязывают на мину дальнобойный порох. "Она стреляет на максимум дальности, которую может выстрелить наш миномет", — объясняет военнослужащий 24 ОМБр Олег Вовк.

Аэроразведка королевской бригады обнаружила группу русских оккупантов. На этом участке фронта раньше были только мобилизованы из "Л/ДНР", а теперь стало больше именно регулярщиков, говорят командиры. Так что та группа — хорошая цель и действовать надо быстро. Настоящее сокровище для украинских минометчиков – отечественные боеприпасы – мины калибра 82 миллиметра.

Эти боеприпасы едва ли не первая партия, полученная в бригаде короля Даниила, но минометчики уже успели оценить качество украинского оборонпрома. “Очень отличные мины. У нас здесь были еще чешского производства мины, так они так не летят, как наши”, — убеждают бойцы.

Но на позиции вместо команды "к бою" звучит "в укрытие". В небе заметили вражеский дрон. Это редкость на этом участке фронта, говорит командир. “Наши здесь проще работают дроны. "Это мне самому удивительно было, что они здесь над нами", — говорит он.

Ребята сожалеют, что не успели выстрелить, и теперь снаряды летят на них. Хотя укрытие и крепкое, но даже в подземелье слышно, как на позициях начинается бой.

Бойцы поражают своим спокойствием под обстрелом, потому что чувствуют себя уверенно. В прошлом году защищали Попасную — одну из самых адских точек фронта, так что нынешний обстрел, говорят, для них цветочки. К тому же знают, что сейчас побратимы работают, чтобы сбить вражеский дрон, корректирующий огонь по нам. “Посадили. Не знаю, где он упал. Мы его не садим возле себя, чтобы не выявить свою позицию, где находится антидроновая пушка”, — говорит командир подразделения 24 ОМБр Дмитрий.

Минометчики снова становятся к работе и украинские мины на этот раз долетают к враждебным позициям.

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