Так танк еще не продавали: волонтеры заработали первый миллион из вражеского железа

Винницкие волонтеры разрезали сожженный русский танк и продали его на сувениры. Деньги будут направлены на помощь бойцам и детям, чьи родители в плену. Из дула рашисского танка умельцы изготовили полтысячи сувенирных колец, за которыми очереди уже на аукционах в США, говорится в ТСН.

Машину на 1200 лошадиных сил россияне называли летающим танком, но украинские разведчики быстро приземлили вражеского броненосца "Джавелином". Гордость вражеского оборонпрома в украинских полях превратилась в груду металлолома.

Так что сварщики показательно отрезали от танка дуло. 125-миллиметровую пушку превращают в обычные трубы, которые впоследствии пустили на сувениры. "Я когда видела это дуло, я не верила, что из них могут получиться такие красивые кольца, пока не увидела как нарезают, шлифуют, наносят такой материал", — говорит соучредительница проекта Диана Подолянчук.

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Именно у волонтерки Дианы возникла идея пустить решетский танк на сувениры. Из пушки удалось нарезать полтысячи тонких колец. На каждое нанесли гравировку с номером и названием проекта. "Кольчик стоит 250 долларов, его можно заказать на страницах проекта и также у нас есть аукционы, мы предоставляем партнерам для международных аукционов", — говорят волонетры.

Благодаря распыленному оружию удалось собрать уже больше миллиона гривен, все пойдут на благотворительность. “Мы планируем потратить на детей, родные ли находятся в плену. Мы хотим приобрести им планшеты для обучения, часто тревога, они спускаются в убежища и мы хотим, чтобы у них были качественные планшеты. Следующая – это помощь Силам обороны”, – рассказывают волонтеры.

Несколько таких колец есть у главнокомандующего Валерия Залужного и начальника ГУР Кирилла Буданова, а один сувернер из российского танка появился на кадрах фильма "Год" Дмитрия Комарова. "Цель этого проекта продемонстрировать как кусок металла, который приехал убивать украинцев, перерабатывается и будет помогать украинцам уничтожать врага", — отмечает представитель ГУР.

Пока продолжаются аукционы, винницкие волонтеры уже думают, какие запчасти бронзы еще пустить на сувениры. А когда это сырье закончится – в очереди на переработку стоит уже следующий российский Т80.

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