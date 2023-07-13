"Так удовлетворяет свои сексуальные потребности": владелицы изнасилованной коровы в Хмельницкой области требуют отправить в тюрьму соседа

В громком деле об изнасиловании беременной коровы в Хмельницкой области появились новые подробности. После того, как полиция закрыла дело, а затем возобновила расследование, семья владелицы животного заявила, что это произошло из-за колоссального резонанса на всю страну.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказала дочь владелицы коровы Оксана Булка.

"Жизнь нашей семьи сложилась так, что мы впервые так серьезно столкнулись с правовой системой Украины, – рассказывает Оксана Булка. – Мы были в "розовых очках", считали, что все работает очень честно. Сейчас эти "розовые очки" снялись сами по себе. То, что закрывали дело — мы это сравнили с тем, что нам дали по голове. Следователь позвонил моей сестре и сообщил, что дело закрыто в связи с тем, что нет состава преступления. Нас это возмутило из-за того, что животное было искалечено. Прошло уже полтора месяца, а на животном до сих пор есть раны, которые мы до сих пор обрабатываем. Ее две недели лечили ветеринары — капали, кололи. Мама ухаживает за ней как за ребенком — встает ночью, чтобы присмотреть, дает тертую свеклу. Корова почти две недели не могла есть и пить — у нее были выбиты зубы. Мы дома пять раз перечитывали статью 299 УКУ, чтобы понять, почему так произошло, почему полиция не видит преступления. Полиция считала, что если животное осталось живым, то нет преступления. Мы пожаловались в общественное организацию UАnimals, нас поддержали, огласка сделала свое дело. Производство было возобновлено".

По словам Булки, есть информация, что человек, совершивший преступные действия с коровой, делает такое не впервые.

"Есть свидетели, но почему-то ему все сходит с рук. Одни говорят, что он болен, другие утверждают, что его откупают родители. Если он такое делает не впервые, то можно только представить, что будет дальше. На допросе он, фигурант, сказал, что во время опьянения ему хочется таким образом удовлетворять свои сексуальные потребности. Наша полиция ждет того, что произойдет что-то более ужасное? Или подумали, что если событие произошло в селе, то кто там будет предавать огласке?Людей в селе это тоже возмущало, просили не оставлять зло безнаказанным, просили довести дело до конца", — возмущается Оксана.

К этому она добавляет, что их корова по кличке Рыжая сейчас, после лечения, чувствует себя более-менее нормально.

"Во время изнасилования она была на 7-м месяце беременности. Это молодая корова, ей три года, недавно, пять дней назад она отелилась, родила бычка. Во время издевательства она чудом не потеряла его", — эмоционально говорит Оксана.

Кроме этого, Оксана Булка говорит, что после издевательства над коровой одна из родственниц фигуранта позвонила брату владелицы коровы и поинтересовалась, где трактор, с помощью которого насильник тянул корову по земле.

"Брат ей ответил, что не знает, где трактор и разговор на том завершился", — говорит Оксана.

Не просто корова

По словам Оксаны, корова для их семьи – не просто животное.

" Для моей мамы эта корова – член семьи, это жизнь для нее, это стимул для нее. Требуем логического правового завершения, чтобы этого человека (фигуранта дела – Ред) задержали и отправили в тюрьму", — эмоционально говорит Оксана Булка.

Вскоре возможно подозрение

В полиции Хмельницкой области нам сообщили, что возобновление расследования – не единственная новость по этому делу.

По словам спикера областной полиции Инны Глеги, не исключено, что фигуранту дела вскоре может быть объявлено подозрение. Это может произойти после получения полицией результатов исследований.

"Дело коровы": что известно

По информации зоозащитного движения UAnimals, в конце мая в селе Антонины на Хмельнитчине местный житель жестоко поиздевался над коровой – привязал ее к трактору и поехал. По словам Оксаны Булки, злоумышленник разогнал трактор на полную скорость, после чего корова обессилила и упала. В результате у животного кожа была ободрана до мышц, травмированы рога, выбиты зубы. Также выяснилось, что корова была беременна.

Правоохранители разыскали злоумышленника, им оказался 22-летний местный житель. Было открыто уголовное производство, которое недавно было закрыто, но после огласки вновь возобновлено.

Если вина фигуранта будет доказана в суде, ему грозит наказание до трех лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что 29-летняя шимпанзе Ванилла, всю жизнь просидевшая в клетке, впервые увидела небо.

Читайте также: