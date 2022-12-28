"Так вот ты какая, белая ворона!": в Киеве заметили необычную птицу (фото)

В Киеве заметили необычную птицу – белую ворону. Она ходила вблизи пляжа в Оболонском районе столицы.

Соответствующее фото было опубликовано на странице "Птицы Украины" в Facebook.

В группе активно обсуждают фото. Люди удивляются необычному окрасу птички и пытаются понять, что это такое.

Пользователи социальной сети спорят, действительно ли это ворона. Даже пишут, что кто-то так покрасил птицу, только голова осталась черной. Хотя у птички и грудина темная, что видно на фото. Люди даже шутят, что ворона впала в муку и побелела.

"Зима. Все белеют", — написал один из пользователей.

"Так вот ты какая, белая ворона!", — написала Виктория Бичук.

"Какая красавица. Это действительно удивительно ее увидеть, потому что они так редки", — написала Юлия Дмитренко.

"Так это грач или ворона? Хотелось бы услышать мнение специалистов", — написал еще один пользователь социальной сети.

Сайт ТСН.ua решил разобраться в этом вопросе и обратился к специалистам Киевского зоопарка.

"Это – серая ворона. Она светло-серого цвета. Еще крылья и хвост вороны могут быть светло-бежевого цвета, или цвета кофе с молоком. То есть такая ворона – это один из видов генетической потери пигмента. В данном случае, черный пигмент полностью не утраченный, он просто разрежен в структуре перьев, поэтому мы видим бело-серую ворону, а иногда этот цвет еще называют голубым.Это естественная мутация, комбинация генов. Где-то у птиц случайно произошло, что совпали эти бракованные гены, и вот так это проявилось на птичке", — объясняет сайту ТСН.ua Виталий Лясковский, заведующий отделом птиц Киевского зоопарка.



Специалист говорит, что такая ворона не очень сильно отличается в глазах своих родственников и может найти пару.



"Птенцы у такой пары будут абсолютно обычного черного цвета. А если случайно сформирует пару брат и сестра, то могут появиться птенцы серо-белого цвета. Это абсолютно нормальное явление. В прошлом году во Львове была замечена галка белого цвета. Бывают птицы с белым" перьями в хвосте, крыльях, голове. Также бывают с белыми пятнами. Это просто разные мутации. Это свидетельствует о том, что птицы живут на постоянном участке и никуда далеко не летают. И это позволяет таким генам проявиться", — добавляет Виталий Лясковский.

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