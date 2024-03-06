"Такая любовь была, глаза светились": в Одесской области попрощались с убитыми дроном супругами и их тремя детьми

Одесщина простилась с многодетной семьей Кравцов. Они погибли в атакованной российским дроном многоэтажке. Это супруги военнослужащие Олег и Татьяна. А также трое их детей - семимесячная Лиза, восьмилетняя Злата и Сергей, которому было девять лет.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

В поселке Рауховка местные жители встретили траурную колонну с многодетной семьей Кравцов на коленях. Погибших здесь все знали.

"Это страшная беда, страшное горе и эта вся семья - прекрасные дети, вообще неописуемая боль. Не хватает слов, в это горе не верится", - говорит местная жительница Ольга Зубрицкая.

Похороны семьи

Учителя вспоминают – Олег Кравец окончил школу с золотой медалью, дальше был сухопутный институт с отличием. Он сознательно избрал путь военного, как его отец. Младший брат Олега – Евгений погиб в зоне АТО 2014 года.

Ирина служила вместе с женой Олега - Татьяной. И как ее подруга была свидетелем создания новой семьи.

Олег и Татьяна Кравцы

"У них все было так быстро и красиво. Такая любовь была, любовь сильная. Они друг за другом, прямо глаза светились. Это просто не передать", - говорит Ирина.



Когда Олег и Татьяна поженились, он усыновил троих ее детей. После переезда из Мариуполя семья приобрела в Одессе четырехкомнатную квартиру, чтобы у малышей были отдельные комнаты. Со временем родили общую дочь - Лизу.

Прощание с семьей Кравцов

В квартире военных осталась только кухня. Когда шла поисковая операция, родные и друзья надеялись, что в ней мог кто-то уцелеть. Не соображал от тревоги и родной отец восьмилетней Златы и девятилетнего Сергея – первый муж Татьяны.

Последствия удара дроном по дому

"Они же уехали в Мариуполь, а дети жили сначала со мной она оставила их здесь и уехала, потому что там служила. Потом вернулась и они уехали в Одессу, вышла замуж. Я думал, что они будут в той третьей комнате", — говорит первый муж Татьяны Валерий Полищук.

Валерий Полищук

Под завалами сначала нашли погибшего Олега, а на следующий день из-под тяжелой плиты достали женщину с младенцем. Сережу и Злату нашли последними. Семимесячная Лиза погибла в объятиях матери. Их и похоронили в одном гробу.

Всего же от попадания "Шахеда" в одесскую девятиэтажку погибли 12 человек. Пятеро из них – дети.

Прощание с семьей Кравцов

Напомним, российская террористическая армия атаковала Одессу в ночь на 2 марта. Ударный дрон разрушил подъезд многоэтажки – почти 20 квартир.

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