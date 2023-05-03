"Такая политическая воля закреплена в известном решении": Жовква о поддержке вступления Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на июльском саммите Альянса в Вильнюсе страны-члены обсудят тему разработки многолетней программы поддержки для Украины. И хотя политика НАТО направлена на расширение, членство Украины в организации еще под вопросом, поскольку наше вступление зависит от ключевых столиц стран-участниц – Берлина, Парижа, Лондона, Вашингтона.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью ТСН.ua рассказал, есть ли политическая воля всех стран-членов блока относительно вступления Украины в Альянс.

"Если формально подходить к этому, то такая политическая воля даже закреплена в известном решении. Не хочется, если честно, в очередной раз его повторять, потому что это уже стало мантрой. В решении Бухарестского саммита НАТО в 2008 году записано, что Украина станет членом НАТО. С тех пор, правда, несколько прибавилось количество стран-членов НАТО, но как минимум не уменьшилось, поэтому да, такое решение еще тогда было принято, просто тогда НАТО, к сожалению, или отдельные государства-члены НАТО, не решились принять следующее решение – разу предоставить Украине ПДЧ. Это ошибка. И это надо признавать нашим партнерам, что тогда была сделана ошибка, которая, очевидно, имела последствиями те агрессии, которые позже произошли против отдельных стран, в том числе и Украины", — отметил он.

Игорь Жовква также отметил, что недавний визит генсека НАТО в Киев и поддержка Украины – "это действительно не пустые слова", ведь Йенс Столтенберг общается с руководством каждого члена Альянса.

"И очень символично, что сразу после визита в Киев он поехал на встречу в формате "Рамштайн". И там имел также обращение к министрам обороны стран-участниц "Рамштайна", где говорил о соответствующих потребностях Украины, в том числе в плане вооружения". Но и говорил и о важных политических вещах, общался с министрами обороны стран-участниц НАТО. Поэтому можем только поздравить его слова и сказать, что его роль в подготовке Вильнюсского саммита наряду с ролью лидеров государств-членов достаточно весома", — резюмировал политик.

Напомним, в Госдепе рассказали, ждут ли Украину в Альянсе.

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