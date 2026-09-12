Такая реакция психики имеет опасную сторону: психолог предупредила, что ждет украинцев

Психолог Елена Дацун

Реклама

На пятом году полномасштабной войны украинцы ко многим ее вызовам невольно привыкли. Несмотря на опасность, взрослые и дети продолжают гулять в парках, ходить по улицам города, работать или встречаться с близкими.

Психологи объясняют: такая адаптация — естественная реакция психики, но она имеет опасную сторону. Больше об этом рассказала в сюжете специальная корреспондентка ТСН Валерия Ковалинская.

Реклама

Парк «Наталка». Столичная Оболонь. Одно из самых популярных мест отдыха киевлян. И 29 августа здесь произошла трагедия — в результате российской атаки «Шахедом» здесь погиб двухлетний ребенок.

Реклама

В ходе наших съемок, как тогда, в Киеве объявлена воздушная тревога. Но на детской площадке родители и дети остаются. Андрей говорит, что его трое детей привыкли к взрывам, ведь в Киев семья переехала после деоккупации Херсона.

«Относительно уже привыкли… Дети тоже еще дома видели, как склады рвутся. Это все было рядом. Дети они еще молоды, они очень быстро адаптируются ко всему. С ними легче, чем со взрослыми. Сказали им — и они воспринимают это так, как есть. А почему не идете в укрытие? Мы только вышли погулять… Они летят постоянно… Сколько можно сидеть в укрытии. Если вижу, что сюда много двигается, тогда пойдем домой. Уже отбой. Отбой. Можно выходить», — говорит херсонец Андрей Шевченко.

Реалии украинского детства — отличать тревоги, шахидную атаку от ракетной, и знать, как себя вести во время опасности. И как говорят психологи — для наших детей тревога уже не всегда означает страх.

О психическом состоянии украинцев мы говорим с психологиней Еленой Дацун. А также о том, почему люди все больше перестают бояться и прятаться во время тревог.

Реклама

«Это больше не усталость, это, скорее всего, уже наша адаптация, потому что психика не может постоянно бояться. А с другой стороны, это такой показатель нашей адаптивности к тому, что мы живем и учимся жить уже во время войны», — рассказывает психолог Елена Дацун.

Укрытие

Но адаптация имеет и обратную сторону: мы не будем реагировать там, где действительно реагировать нужно.

«С одной стороны, это наш плюс, мы продолжим жить и учимся жить, а с другой стороны, как раз мы теряем толерантность к опасности. И это такая, как две стороны одной медали. То есть мы, с одной стороны, адаптируемся, с другой стороны, мы теряем эту резкость реагирования на опасные явления. К сожалению, это процесс, который идет параллельный, и мы не можем сфокусироваться на одном и отменить другой. Мы действительно перестаем реагировать, и это о вымотании нервной системы, о том, что она просто доходит до определенного критического предела и она просто перестает реагировать», — говорит психолог.

Так как не дойти до этого предела? Елена советует возвращать себе хотя бы маленькое чувство контроля. Вкусный кофе. Дополнительный час сна. Время с ребёнком. Любое простое действие, возвращающее вас в «здесь и теперь».

Реклама

«В первую очередь, помнить, что вы есть у себя… сейчас мне страшно, это нормально… А дальше, что я могу для себя сделать?» — говорит Елена Дацун.

И даже в бомбоубежище можно не просто ждать отбоя. Рисовать, читать или просто говорить с ребенком. Потому что контакт с родителями — это тоже опора.

Чем ты можешь занять ребенка? Чем ты можешь занята себя? Какую активную деятельность вы можете друг с другом совершить? То есть да, это может быть рисование, это может быть чтение, просмотр мультфильмов, даже просто посидите поговорить… Чтобы вернуться в этот диалог, в контакт с ребенком. Это важнее значительно», — рассказывает психологи.

Даже обычные маршруты следует продумать заранее: где можно спрятаться, если по дороге прозвучит тревога.

«Мой маршрут обязательно должен состоять из понимания, где, в какое время я могу спрятаться в безопасное место… И прогнозирование — это как раз возвращение к нашей привычной жизни», — советует психолог.

Важно не забывать планировать. Ведь планы на завтра или месяцы вперед возвращают нам ощущение жизни, не ограниченной очередной тревогой.

«Я прогнозирую свою жизнь, жизнь не в тревоге, не в ожидании, что может что-то пролететь, а именно с такой мирной историей», — говорит Елена Дацун.

Особо внимательными следует быть к детям. Психолог советует смотреть не только на то, как ребенок ведет себя во время тревоги, но и на то, что происходит после него. Потому что главный маркер — возвращается ли ребенок в привычную жизнь.

«Вопрос не в том, что он уже не пугает. Вопрос в том, а что ты хочешь, когда она заканчивается… Для меня диагностическая не тревога под „Шахедами“, для меня диагностическая, что после этой тревоги происходит. Если ребенок перестает мечтать и перестает желать… Если он сменил режим сна… в еде, в игрушках, в стиле внешнем… Если это резкие изменения, тогда на это нужно обращать внимание. Для меня сейчас действительно показатель — это о том, что ребенок перестает мечтать и хотеть», — говорит психолог.

Спрашиваю у психолога, с которой мы вместе застали здесь тревогу — почему сейчас родители не прятались?

«Скорее всего, это как раз о том, что родители тоже хотят дальше учиться жить во время тревог. И феномен как раз нашей украинской реальности в том, что мы не учимся адаптироваться к тревогам, а мы уже адаптировались к ним. И мы теперь учимся жить в реальностях, в которых есть. И это как раз потребует очень богатых изменений, уже не в психике человека, а это потребует изменений в организации школьного обучения, инфраструктуры, ну все, что будет иметь определенные последствия, чтобы люди могли жить уже в том, в той реальности, в которой мы живем», — рассказывает Елена Дацун.

По наблюдениям спасателей, работающих на месте прилетов, есть категория людей, которые сознательно не прячутся во время тревог, как бы это странно ни звучало, они надеются услышать дрон, и уже тогда прятаться. Но это ложное воображение.

Обломки «Шахеда»

«Я общался со свидетелями попавшихся домов, они просто не слышали звук взрыва. Во-первых, они с очень большой высоты начинают планировать цель, во-вторых, они используют другие двигатели, которые почти не слышно, когда они заходят на цель. Поэтому надо понимать, что это уже не работает, к сожалению», — говорит спикер ГСЧС Павел Петров.

Не работает и надежда: «если что — я быстро убегу». На открытой местности у человека нет защиты.

«В первую очередь опасность из-за несущих с собой обломков. Потому что в первую очередь нужно понимать обломки от ракет, от дронов. У нас также работает противовоздушная оборона, это тоже опасно. ГСЧС всегда призывает людей не оставаться на открытой территории», — рассказывает Павел Петров.

Во время тревоги правило простое: не ждать взрыва, не выглядеть, действительно ли что-то летит, и не надеяться на собственную скорость. Услышали сирену — направляйтесь к укрытию и оставайтесь там до отбоя.

«Поэтому должны понимать, что самое безопасное место — это все, что ниже уровня земли», — рассказывает Павел Петров.

Между тревогами, к месту, где погиб двухлетний ребенок, приходит госпожа Снежана с внучкой Мартой. Девочка расспрашивает бабушку, почему здесь лежат игрушки и цветы.

«Она же у нас спрашивает: а что там? Чего там люди… Чего они цветочки ставят, чего там игрушки… Ребенку нужно объяснять, кто нас напал… Да, Мартуся. Кто с нами сражается. А кто с нами воюет? Россия. Россияне».

Говорит: правила безопасности не игнорируют и всегда уходят в укрытие.

И еще реалии украинского детства — это на сложные детские вопросы получать от взрослых ответы, которые они предпочли бы никогда не произносить.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: НОВОСТИ НА ТСН ОНЛАЙН | 20:00 11 СЕНТЯБРЯ | МАРАФОН «ЕДИНЫЕ НОВОСТИ» Вживую

Новости партнеров