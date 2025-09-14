Олег Жданов / © ТСН

Россия проверяет реакцию НАТО на вторжение в одну из стран НАТО недавней атакой «Шахедами» по Польше. В то же время реакция, которую увидел мир, — «зеленый свет» для главы РФ Владимира Путина.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, глава Кремля понимает, что может делать, что захочется, а НАТО будет просто «озабочено».

«Он понимает, что завтра, если он захватит Нарву „зелеными человечками“, НАТО будет озабочено. Кстати, когда об этих красных линиях говорили, я высказывал предположение, что Путин может развалить НАТО за 24 часа. Напасть на одну из стран НАТО — и все. И они на четвертой статье собственного Устава — консультации по угрозам — погрызутся, как крысы, и съедят друг друга. И на этом НАТО закончится. Вот что делает Путин», — говорит Олег Жданов.

