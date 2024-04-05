"Такие бриллианты не пропадут": в Раде намекнули на то, кто заплатил 30 млн за освобождение скандального СБУшника Шило

За бывшего руководителя одного из департаментов СБУ и бывшего советника ОП Артема Шила, которого считают причастным к преступной группировке, разворовывавшей средства "Укрзализныци", внесен залог в размере 30 млн гривен и внес эти деньги не сам Шило.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщил аналитик Центра противодействия коррупции Вадим Валько.

"У меня есть информация, что внес не он сам. Внесли за него. Условно это могут быть семья, друзья или какая-то финансовая компания, которая предоставляет кредитные услуги. Часто бывает, что залог вносят адвокаты",- рассказал нам Вадим Валько.

В свою очередь, в кулуарах Верховной Рады, народные депутаты, знакомые с Шило, намекнули, что залог в 30 миллионов гривен за Артема Шило могла внести определенная группа влияния.

"Такие бриллианты не пропадут", - рассказал нам парламентарий, комментируя внесение залога за Шило.

В то же время в Высшем антикоррупционном суде нам подтвердили, что за Артема Шило действительно внесен залог, но информация о том, кто это сделал является закрытой.

"Это разглашение частных данных", - ответили нам в суде.

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