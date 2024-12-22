"Такие были в 1986 году!": Сеть шокировали уличные туалеты для детей в Закарпатье — почему их до сих пор не заменили (фото)

Образовательный омбудсмен рассказала о ситуации с туалетами в школах и какими они должны быть по нормам.

В социальных сетях разразился скандал из-за опубликованных фотографий школьного туалета. Людей возмутили состояние и вид уличного туалета, которым вынуждены пользуются учащиеся Становского заведения общего среднего образования І-ІІІ степеней Верхнекоропецкой ОТГ в Закарпатье.

Конструкция уличного туалета была новой еще где-то в 80-х годах прошлого века. Сейчас его стены потрескались, слабенькая дверь едва держится на навесах, а выгребная яма переполнена. Можно только представить, как сюда ходить детям во время сильных морозов, дождя или снегопада.

Пользователи социальных сетей шокированы, как от внешнего вида туалета, так и от внутреннего. А еще люди пишут, что на его ремонт регулярно выделяются деньги.

"В моей первой школе такие были туалеты в 1986 году, когда я пошла в 1-й класс. Это было 38 лет назад! Какой ужас и стыд, что до сих пор дети имеют ненадлежащие туалеты", – пишет Галина Юркова.

ТСН.ua поинтересовался почему уличный школьный туалет находится в таком состоянии и выделялись ли средства на его ремонт.

400 тысяч на отделку туалета

Юрия Пайда, директор Становской общей средней школы, рассказывает, что в учебном заведении, где учится 213 учеников, остается недостроенным внутренний туалет для школьников.

"В настоящее время внутренняя уборная до конца недостроена, хотя само помещение уже возведено. Выведены все коммуникации –канализация подключена к септику. 7 ноября на сессии Верхнекоропецкого сельского совета было выделено 400 тысяч гривен на достройку внутренней уборной. Средства должны были направить на ее отделку: водопроводной и канализационной системы, установка унитазов и раковин, мощения плиткой. Но по состоянию на сегодняшний день никаких работ не проводилось. Почему? Я думаю, здесь уместно одно слово "саботаж", – рассказывает ТСН.ua Юрий Пайда, директор школы.

Уличный школьный туалет на Закарпатье/фото из социальных сетей

Уличный туалет ремонту не подлежит

По его словам, на строительство нового уличного туалета тоже были выделены средства, но строительство не началось.

"Отремонтировать старую уличную уборную уже невозможно. Она исчерпала свой ресурс – выгребная яма переполнена, а конструкция туалета в аварийном состоянии. Эта уборная была построена в 80-х годах прошлого века. В августе этого года депутаты поселкового совета приняли решение о строительстве новой уличной уборной. Стоимость работ – 200 тысяч гривен. Новый туалет на улице нам очень нужен, потому что в случае отсутствия электроэнергии, внутренний туалет функционировать не сможет", – объясняет директор школы.

Уличный школьный туалет на Закарпатье/фото из социальных сетей

Деньги есть, а ничего не делается

На вопрос: почему не началось строительство, директор отвечает так:

"Заказчик строительства и распорядитель средств – районный отдел образования. У школы нет собственной бухгалтерии. Конечно, вопрос отсутствия туалета очень болезненный для учеников, но школа не может повлиять на договор между заказчиком и подрядчиком. На объект приходили представители подрядчика, делали замеры, и обещали за 200 тысяч построить нам новый уличный туалет. Но он до сих пор не построен. Ситуация более чем странная – деньги есть, а ничего не делается”, – рассказывает Юрий Пайда.

Директор школы добавляет, что больше всего в истории с непостроенными туалетами страдают дети, вынужденные посещать ужасное место.

"Когда поселковый совет выделял средства в августе и ноябре, то мы надеялись на быстрое строительство. Времени у подрядчиков было достаточно. Но почему работы не начали – мне не известно. Поэтому, думаю, что эта проблема нуждается в огласке. Будем надеяться, что в конце концов здравый смысл победит и люди, имеющие определенные договорные обязательства, их выполнят, а мы начнем второй семестр с нормальными уборными", – отмечает Юрий Пайда.

Кабинки без дверей в школе Киева

Тем временем в Киеве родители учеников школы №321 требуют установить двери в кабинках школьных туалетов. На сайте Киевсовета они создали соответствующую петицию, которая уже набрала 2843 голоса из необходимых шести тысяч для рассмотрения городскими властями.

"В нашей школе нет дверей и перегородок в кабинках школьных туалетов. Прошу обратить внимание на то, что сегодня когда почти у каждого школьника есть смартфон и аккаунт в социальных сетях, унижение ребенка может привести к самым трагическим последствиям. Установка дверей в туалете не мелочь, а вопиющая необходимость. Такое состояние вызывает у детей нежелание посещать школу", – пишет автор петиции Яна Купреева.

Кабинки школьной уборной в Киеве без дверей/Коллаж ТСН.ua

Жалобы на уборные еще из трех областей

Почему такое происходит в украинских школах и как можно решить туалетную проблему ТСН.ua поинтересовался у образовательного омбудсмена Надежды Лещик.

– В социальных сетях родители обсуждают тему ужасного состояния в школьной уборной в Станово на Закарпатье. Говорят, что на ремонт туалета регулярно выделялись средства. Поступали ли жалобы по этому или схожим вопросам к образовательному омбудсмену?

– В 2024 году Служба образовательного омбудсмена получила 4 жалобы по школьным туалетам в учебных заведениях, которые расположены в Черкасской и Черниговской областях. Еще одну жалобу – об условиях проживания в общежитии, в том числе и состоянии туалетов, в учреждении высшего образования, расположенном во Львовской области.

В части случаев проблемой для проведения ремонта туалетов в условиях военного положения является нехватка средств. По результатам рассмотрения этих жалоб направлено требование к учредителям учебных заведений, поскольку в соответствии со статьей 25 Закона Украины "Об образовании", именно учредитель осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью учебного заведения и обеспечивает содержание и развитие материально-технической базы основанного им учебного заведения на уровне, достаточном для выполнения требований стандартов образования и лицензионных условий.

Жалоб по состоянию туалетов в Становском ЗОСО I-III ступеней Верхнекоропецкой ОТГ в Закарпатье мы не получали. Спасибо, что обращаете внимание на такие нарушения. Мы пришлем запрос на это учебное заведение.

Но во время каждого такого случая необходимо обращать внимание на то, планируют ли образовательное учреждение ликвидировать или приостановить его деятельность, ведь в таком случае нет смысла выделять средства на ремонт уборной.

Кстати, с 1 сентября 2025 года на средства субвенции не будет осуществляться финансирование заведений общего среднего образования (кроме заведений начальной школы), количество учащихся в которых составляет менее 45 человек, с 1 сентября 2026 года и тех, у которых менее 60 человек.

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Требования одинаковы: как для города, так и для села

– Говорят, что подобные туалеты – это норма для сельской местности. Действительно ли это так, неужели так и должно быть?

– К сожалению, до сих пор не все учебные заведения имеют внутренние теплые и надлежаще обустроенные туалеты. И хотя с каждым годом постепенно количество туалетов, которые находятся на улице или не отвечают другим санитарным требованиям устройства, уменьшается, они все еще существуют.

Должна отметить, что во всех учреждениях общего среднего образования – и в городской местности, и в сельской, действуют единые требования безопасности по образовательной среде. Они определены Санитарным регламентом для учреждений общего среднего образования, утвержденным Приказом Минздрава №2205 от 25.09.2020 года. Как соискатели образования, так и педагоги имеют право на уважение их достоинства. Обеспечение надлежащих санитарно-гигиенических условий в санитарных узлах учебных заведений напрямую связано с этим правом.

Замечу, что ответственным за соблюдение требований Санитарного регламента является как руководитель учебного заведения, так и его учредитель (-ы). Именно поэтому участники образовательного процесса имеют право требовать у них привести условия в учебном заведении к надлежащим.

В городах другая проблема – отсутствие дверей и кабинок в туалетах, что приводит к нарушению права на уважение человеческого достоинства и нарушает конфиденциальность.

Уличный школьный туалет на Закарпатье/Коллаж ТСН.ua

Миллионы на перестройку школьных туалетов

– Реально ли сейчас решить проблему и что для этого нужно?

– Быстро построить или отремонтировать внутреннюю теплую уборную в учебном заведении всегда сложно, ведь это требует времени: для закупки материалов, проведения тендеров, осуществления строительных или ремонтных работ. А в условиях войны еще сложнее, поскольку большее внимание уделяется наличию укрытия и его обустройству. И, конечно, главная проблема – финансирование, ведь в период войны ресурсы общин ограничены.

До полномасштабного вторжения средства на обустройство туалетов выделяло и государство. В 2019 году была инициирована программа "Достоинство ребенка", в рамках которой в 2020 году было выделено 55 млн грн из госбюджета – на эти средства планировали обустроить теплые туалеты в 100 школах 11 областей Украины. В 2020 году за эти средства переустраивались уборные только в тех учебных заведениях, в которых не было туалетов в помещениях, но при условии, если в школе училось не менее 20 учеников 1-4 классов.

Тем не менее, сложности с финансированием, строительством и ремонтом туалетов не могут оправдывать бездействие по этому вопросу со стороны руководства учебного заведения и его учредителя. Прежде всего руководитель должен обратиться с соответствующим запросом к учредителю учебного заведения, который согласно ч. 6 ст. 25 Закона Украины "Об образовании" обязан обеспечить содержание и развитие материально-технической базы основанного им учебного заведения на уровне, достаточном для выполнения требований стандартов образования и лицензионных условий, а также обеспечить в соответствии с законодательством создание в учебном заведении беспрепятственной среды для участников образовательной процесса, в частности, для лиц с особыми образовательными потребностями.

Если учредитель не может выделить средства на строительство уборной из-за их отсутствия, в таком случае есть необходимость совместно с руководителем учреждения подумать о временных решениях, например, использовании биотуалетов или по крайней мере приведении к удовлетворительному состояния уличных.

В Киеве в школьных туалетах нет дверей

– В Киеве в школе №321 отсутствуют двери и перегородки в кабинках школьных туалетов. Родители сообщают, что поэтому дети страдают, ведь вынуждены ходить в туалет фактически на глазах у одноклассников. Как подобные условия оказывают влияние на психику детей?

– Надлежащее обустройство туалетов в учебном заведении – это важный элемент для обеспечения не только физического, но и психологического комфорта ребенка. Ненадлежащие туалеты – это прежде всего посягательство на уважение достоинства ребенка, его приватность. Ведь когда у ребенка нет приватности в школьном туалете, он не чувствует себя в безопасности. Это может иметь последствия для здоровья, усугублять тревожность.

Ребенок может также беспокоиться, что кто-то его сфотографирует или зафиксирует на видео и будет распространять это, насмехаться, шантажировать. И такие случаи были в учебных заведениях.

В таких условиях, туалет – это место, где с высокой вероятностью может произойти случай жестокого обращения с ребенком, в частности буллинга. Поэтому некоторые дети стараются не посещать туалет в школе и терпят до возвращения домой, а это не только негативно сказывается на здоровье ребенка, но и влияет на его сосредоточенность на учебе.

Туалет в школе №121 в Днепре/Фото из Telegram-канала "Днепр оперативный"

Сколько уличных туалетов в школах Украины

– На сайте Киевсовета родители даже создали петицию с просьбой привести уборную в школе №321 в надлежащее состояние. Кто должен следить за внутренним наполнением школьных помещений и нести за это ответственность? Насколько эта проблема актуальна для страны?

– Как я уже отметила, именно основатель учебного заведения в соответствии с ч. 6 ст. 25 Закона Украины "Об образовании" обязан обеспечить содержание и развитие материально-технической базы основанного им учебного заведения на уровне, достаточном для выполнения требований стандартов образования и лицензионных условий.

Также учредитель осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью учебного заведения. Ответственным за соблюдение требований Санитарного регламента для учреждений общего среднего образования является как учредитель (-ы) учебного заведения, так и его руководитель. То есть обеспечивать школу всем необходимым должен учредитель, но руководитель учебного заведения должен обращаться к учредителю по этому поводу.

Проблема надлежащего устройства внутренних туалетов все еще существует, ее проявления могут быть кардинально разными. Это подтверждают и обращение к образовательному омбудсмену, и общий мониторинг медиа – где-то в школах отсутствует туалет в помещении, в других – он есть, иногда даже отремонтированный, однако не обеспечивает приватности.

В 2021 году Служба образовательного омбудсмена исследовала, сколько уличных туалетов осталось в учебных заведениях Украины.

По данным, от департаментов образования, по состоянию на 16 августа 2021 года было четыре области, где отсутствуют учебные заведения с не обустроенными внутренними туалетами: Винницкая, Донецкая, Сумская и Днепропетровская. Однако дальнейший анализ Службой заставил усомниться, во всех ли случаях декларируемое соответствовало действительности. С начала полномасштабной войны таких исследований наша служба не проводила. Но стоит заметить, что за этот период часть учебных заведений были разрушены или повреждены, что могло привести и к повреждению уборных и потребности в их ремонте.

Что должно быть в школьном туалете / Фото: скриншот с видео

Каким должен быть идеальный туалет в школе

– Какими должны быть школьные туалеты и как заставить директоров школ соблюдать соответствующие нормы и правила?

– Требования к школьным туалетам предусмотрены Санитарным регламентом для учреждений общего среднего образования, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения № 2205 от 25.09.2020 года, в частности п. 31 раздела III "Гигиенические требования к зданиям и помещениям". Они указывают, что в учебных заведениях:

Санитарные узлы должны размещаться в помещении, в них должна быть туалетная бумага, бумажные или электрополотенца, жидкое мыло, к умывальникам подведена холодная и горячая проточная вода.

В туалетных кабинах устанавливают непрозрачные двери высотой не менее 1,5 м с замком, запирающимся изнутри. Кабины отгораживают друг от друга непрозрачными стенками высотой не менее 1,75 м на расстоянии 0,1 м от пола.

При выборе санитарного оборудования рекомендуется отдавать предпочтение чашам Генуя, если устанавливаются унитазы, то для учащихся 1-4 классов они должны быть детскими. Также при установке унитазов следует обеспечить наличие в кабинках одноразовых гигиенических накладок.

Санитарные узлы убираются после каждого перерыва и ежедневно в конце рабочего дня с использованием дезинфекционных средств, зарегистрированных в соответствии с нормативными требованиями.

В санитарных узлах для учащихся (отдельно для мальчиков и девочек), которые размещаются на каждом этаже учебного заведения, должна быть специально оборудована кабина для использования ее лицами с инвалидностью, в том числе передвигающимися на креслах колесных, с помощью костылей или других средств. Также следует предусмотреть санитарный узел (-лы) для педагогических работников, других (кроме учащихся) участников образовательного процесса.

В случае нарушения в школе требований Санитарного регламента, родители имеют право обращаться как к руководителю учебного заведения, так и к его учредителю с требованием привести условия в учебном заведении к надлежащим.

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