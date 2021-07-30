Между тем Украина направляет туда свои пожарные самолеты помогать укрощать огонь.

Турция в огне. В Мармарисе продолжают бушевать лесные пожары, огонь усилился и вплотную приближается к курортному поселку Ичмилер.

Об этом с эпицентра событий сообщает корреспондент ТСН.ua.

Ситуация в районе Мармариса

Так, по его словам, местные жители очень обеспокоены и говорят, что таких пожаров здесь не помнят, но паники нет.

"Я сейчас нахожусь в небольшом поселке под Мармарисом, который называется Ичмилер. Это буквально 5 минут езды от Мармариса. Где-то в обед 29 июля начался сильный пожар. Какое-то время огонь был достаточно сильным. Одному вертолету, который до сих пор работает и носит воду из моря, удалось погасить пожары, но буквально последний час огонь усилился и вплотную приближается к поселку. Я думаю, что здесь осталось если по горе, то где-то метров 100-150. Сейчас большой паники нет", — говорит корреспондент.

Он добавляет, что однозначно очень большая озабоченность среди и местных, которые говорят о том, что эти лесные пожары нехарактерные и такого они не помнят, так и среди туристов, выезжающих из поселка.

"В нашем аппарт-отеле выехало три семьи, это преимущественно турки, они были на своих автомобилях. И одна семья турецкого происхождения из Германии. Они собрались очень быстро кстати и уехали из Ичмелера", — рассказывает наш журналист и отмечает, что ситуация в Ичмелере еще усугубляется тем, что здесь большой лес и он буквально простирается от той горы, за которой собственно и расположен Мармарис, и он уходит далеко-далеко в горы. Ичмелер расположен среди гор и ситуация, честно говоря, мало комфортная.

Сейчас на месте работает один вертолет и он носит воду из моря. Однозначно, что ему это не удается сделать. Местные говорят, что всю авиацию отправили буквально на днях в соседнюю Анталии, где она тушат пожары в Манавгате и Сиде.

Таких лесных пожаров здесь не помнят: какая сейчас ситуация в охваченной огнем Турции

Ситуация в Анталии и перечень регионов, куда еще добрался огонь

В Анталии несколько сел сгорело и есть факты открытых возгораний в Манавгате и Сиде. Но больше всего пострадал Манавгат. Огонь также распространился на территорию провинций Стамбул, Кайсери, Коджаэли, Адана, Стамбул и Измир.

Сейчас общая площадь пожаров составляет более 1 тыс. 500 га. Спасательными службами взято под контроль 36 очагов лесных пожаров, продолжается тушение 20 очагов. Тушение пожаров осложняется сильным ветром и жаркой погодой, по состоянию на 30 июля привлечено более 4 тыс. человек, 457 единиц техники и 35 воздушных судов.

CNN Turk

Жертвы и разрушительные последствия лесных пожаров

По последним данным, в результате пожаров 4 человека погибли и 183 человека пострадали, из них 58 человек госпитализированы, повреждены более 100 частных домов и сооружений.

Также от огня погибают животные. От масштабных пожаров страдают животные. "Деревья, животные, дома, кора... У нас горят легкие, наша страна разрушается!", — пишут в Twitter местные.

Напомним, 28 июля в Турции, где несколько дней температура воздуха достигала отметок до +50°С, вспыхнули масштабные лесные пожары. Горят популярные среди украинских курорты.

Курорты Турции охватили лесные пожары – последние новости из эпицентра событий

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