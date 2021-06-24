Таких пощечин много: Зеленский рассказал, оскорбило ли его упоминание ПДЧ "одним мазком" в Женеве

Президент подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке и конкретных действий от стран Альянса и США.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление главы РФ Владимира Путина о том, что на встрече с Джо Байденом в Женеве тему предоставления Украине ПДЧ в НАТО вспоминали "одним мазком".

Об этом глава государства рассказал в интервью в программе "VIP с Натальей Мосейчук" на канале "1+1".

Наталья Мосейчук: "По поводу события недавнего об "одним мазком". Я уже говорила, что меня возмутил этот "мазок", и я не могу остановиться и хочется обсудить, когда Путин вышел и сказал, что вопрос Украины и ПДЧ обсудили одним "мазком". Вы точно уже знаете какие-либо инсайды по поводу этой встречи. Скажите, нашли общий язык между собой лидеры двух миров. Они разменяли Украину? Это значит, что Украина без ПДЧ, военной помощи, газотранспортной трубы. что произошло на самом деле в Женеве?"

Президент считает, что по итогам встречи и Байден и Путин не получили ответа на эти вопросы. Он убежден, что на саммите глава Белого дома подчеркнул на поддержке суверенитета Украины.

Владимир Зеленский: "Я думаю, что обе стороны не получили выводы и ответы на все вопросы, которые вы сейчас сказали. Именно на все. Я думаю, что они должны были поднять эти вопросы. И поднимала американская сторона, уверен, вопрос Донбасса и поддержки нашего суверенитета и территориальной целостности. И уверен об этом, потому что говорю откровенно, что президент Байден, понимаю его позицию, мне говорил об этом. Что касается НАТО, уверен, что обсудили. уверен действительно, что "одним мазком". Уверен, что президент России Путин получил, я думаю, информацию, что завтра-послезавтра вряд ли Украина получит НАТО или ПДЧ. Я думаю, что ему никто ничего не обещал. Я уверен, что и наоборот, он ничего не обещал. Я считаю положительным, что они встретились. Положительно и точно, что никто никому не передавал Украину. Я уверен. Они знают мое отношение. Знают Соединенные Штаты мое резкое отношение к этому".

Наталья Мосейчук: "Мазок" — это пощечина, мне как гражданке, а Вам, как президенту?"

В ответ глава государства обратил внимание, что предоставление ПДЧ — это вопрос в отношениях Украины и НАТО, поэтому Россия здесь ни к чему.

Владимир Зеленский: "Россия показывает, что вопрос Украины не на повестке дня, когда говорят великие державы. Вот что сказали. Здесь вопрос таких пощечин было очень много. И я считаю, что вопрос ПДЧ — это не вопрос общения между Украиной и Россией, а наше общение со странами Альянса. В принципе, я вам скажу мое отношение к членству в НАТО, — мы и сами в некоторых вещах виноваты, я считаю. Потому что вопрос НАТО, это все же вопрос безопасности. ы М13 лет все же используем это как политический вопрос: изменения в Конституцию, мы уже в НАТО и когда мы там будем. Мы жмем. и, мне кажется, давили раньше неправильно, неконкретно, а просто показывали, что есть такая адженда. Мне кажется, что многие страны поняли, что Украину можно держать на таком расстоянии: ну, хорошо, молодцы, еще немного, еще несколько реформ, еще что-то и т.д.".

Президент подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке и конкретных действиях от стран Альянса и США, ведь на Донбассе продолжается война.

"Это важные месседжи, которые получала Америка от нас точно", — подытожил Зеленский.

Напомним, что 16 июня Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры на старинной вилле рядом с живописным Женевским озером.

Также президент РФ отметил, что вопрос Украины поднимался, но не очень подробно. Тему вступления страны в НАТО обсудили "мазком".

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