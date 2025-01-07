Таких сюрпризов под Курском Путин не ожидал: россияне валяются пачками

Силы обороны имеют успех на Курщине, а западные аналитики предполагают, что именно Курск может стать началом конца для путинского режима, обо всем этом – в эксклюзиве TSN.ua.

Город Торецк оккупанты превратили в руины. Там ведутся ожесточенные городские бои, а кадры из города просто шокируют. Не менее сложной остается ситуация у Покровска, который враг пытается обойти со всех сторон, а сам город покрыт вражескими FPV на оптоволокне, что стало новой угрозой для украинских защитников. Возле Курахово враг стирает все КАБами, а город близок к полной потере. Несмотря на это, Силы обороны имеют успех на Курщине, а западные аналитики предполагают, что именно Курск может стать началом конца для путинского режима. Обо всем этом – в эксклюзиве TSN.ua.

Битва за Торецк

Аналитики DeepState сообщают, что в последнее время происходит численная фиксация врага в разных точках Торецка, в частности, на его северо-западной окраине в частном секторе. Это был 40-тысячный шахтерский город Донетчины. Сейчас это поле боевых действий. В городе не осталось ни одного уцелевшего здания. Основной ресурс врага — пехота, которая типичной тактикой в виде малых групп предпринимает попытки продвижения в глубь города. Там она прячется, пытается выжить после активного применения дронов и сбросов со стороны Сил обороны и, соответственно, накапливается и закрепляется на занятых позициях. К сожалению, плотная застройка способствует этому, а также частично — погода, из-за которой трудно совершать полеты дронами для поражения и аэроразведки. Подобное можно было видеть, например, в Авдеевке, когда оккупанты пользовались плохими погодными условиями, чтобы лезть в штурмы, хотя и с большими потерями, которые им безразличны. Также происходит плотный контакт между подразделениями СОУ и противника. Спецназовцы постоянно производят зачистки зданий, где засел враг.

В настоящее время противник совершает штурмовые действия буквально по всему городу. Наиболее насыщены боями центр, микрорайон "Забалка", шахта "Центральная", а также северо-западные окраины. Учитывая последние события, серая зона в городе увеличится, добавляют аналитики. А украинский военный с позывным "Мучной" написал, что "город постепенно теряется, он разбит и разрушен, позиций для сдерживания почти не осталось".

Бои на Курщине

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Не утихают бои и на Курщине, где за пять месяцев операции россияне потеряли 38 000 военных, из них около 15 000 – убитыми. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Операция, которая преследовала цель не допустить наступление врага на Сумщину и создание "буферной зоны", заставила оккупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта. В Генштабе напомнили, что Россия была вынуждена срочно просить помощи у КНДР, которая направила в РФ около 12 тысяч своих солдат. Около 4000 из них ликвидированы.

В настоящее время продолжаются бои в Курской области. Институт изучения войны сообщает, что ВСУ продвинулись в южной части Бердина, а также в центре н. п. Русское Поречное и Новосотницкое. В то же время войска РФ продвинулись к западу от Малой Локни.

Издание Reuters пишет, что Украина постарается как можно дольше удерживать "курский карман", даже если Россия будет продолжать продвигаться вглубь на востоке Украины. Аналитики не исключают, что ВСУ скоро могут открыть еще одно направление для продвижения. Обозреватель зарубежной политики издания France 24 Роб Парсонс также считает, что атака украинцев на Курск и контратаки россиян – это "попытка обеих сторон, россиян и украинцев, укрепить позиции перед тем, что их ждет, особенно в Соединенных Штатах". Реагируя на новое украинское наступление на курском направлении США, Британия и Евросоюз подтвердили свою поддержку Украины. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция украинских сил на Курщине сыграет свою роль на потенциальных переговорах об окончании войны. Как предполагает британское издание The Guardian, Путин рассчитывает на то, что новый президент США прекратит все военные поставки в Украину. Это в свою очередь позволит российским войскам добиться новых успехов в 2025 году, говорится в обзоре.

Поэтому Кремль не показывает признаков того, что готов прекратить войну, пишет Guardian: “Путин заявил, что его территориальные требования остаются неизменными. Среди них – четыре украинских области, которые он оккупировал в 2022 году, включая Запорожье и Херсон и другие неподконтрольные России территории”. По данным The Guardian, украинские силы на Курщине широко применяют средства РЭБ, чтобы исключить использование российских беспилотников, а саперы разминируют территории впереди. Российские военные блогеры не исключают, что возобновленные украинские действия в Курской области могут быть отвлекающими усилиями от другой крупной операции, мол, они "могут быть частью будущих основных усилий".

Командир кадыровского подразделения Апти Алаудинов заявил, что они фиксируют концентрацию "вражеской техники на другом направлении" и понимают, что (Украина) будет пытаться нанести удар там. Однако не стал говорить, где именно. Между тем издание The Telegraph пишет, что Курск может стать началом конца для Путина в 2025 году. По информации британского издания, ситуация на российском фронте близ Курска становится критической. Аналитики отмечают, что позиции российских войск в этом регионе крайне нестабильны, и украинские силы, вместо того чтобы просто удерживать свои позиции, имеют реальные шансы добиться значительных успехов. Эксперты предполагают, что именно Курск может стать началом конца для путинского режима, ведь потеря такого стратегического направления не только деморализует армию РФ, но серьезно подорвет поддержку внутри страны.

Покровск в оптоволоконных FPV

Российские войска продолжают атаковать украинский город Покровск, пытаясь обойти его с юга и перекрыть пути поставок украинских войск. Захват автомобильного и железнодорожного узла на востоке Донецкой области может создать серьезные трудности украинской армии на восточном фронте, а также позволит России укрепить и продвинуть свою линию фронта на запад.

Лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" рассказал, что в Покровске FPV на оптоволокне охотятся на военные авто, а российское подразделение "Судный день" уничтожает даже просто припаркованные авто без личного состава внутри или вообще рядом. Также FPV уже залетают в населенные пункты к северу от Покровска.

Украинские военные и аналитики говорят о том, что это изобретение стало настоящей проблемой для украинских военных на поле боя, называя его революцией, которую упустила из виду Украина. Для управления таким дроном, то есть передачи информации от оператора к самому беспилотнику, используется не радиоволна, а световой луч, идущий по специальному сверхтонкому кабелю из стекла. Прервать такую связь можно только физически, например, сильно повредив оптоволоконный кабель. На практике это выглядит так, что дрон летает как привязанный к тоненькой ниточке, другой край которой находится на пульте оператора. Эта оптоволоконная нить постепенно раскручивается из катушки, присоединенной к квадрокоптеру. Это кардинально отличается от того, как сейчас работают дроны на фронте. Информацию с пульта управления получают с помощью радиоволн. Отныне ни один РЭБ или другое средство электромагнитного взаимодействия не будет оказывать никакого влияния на смертоносные дроны. Надо срочно искать совершенно новое решение, считают специалисты.

Кураховское направление

На Кураховском направлении также идут ожесточенные бои. Лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" пишет, что оккупанты в большом количестве сбрасывают КАБы, отрабатывают бесконечно и наугад, такое ощущение, что авиация выполняет функции РСЗО. 6 января также враг полностью занял территорию Кураховской ТЭЦ.

Украинский военный с позывным "Мучной" написал, что после того, как россияне заняли населенный пункт Шевченко, они активно начали прогревать Андреевку, до которой они готовятся пройти, штурмуя наши позиции.

Также враг начинает операцию к востоку от Дачного, чтобы оттуда начать наступление. Продолжаются сильные бои в "мешке" к югу от Курахово. Если враг займет Андреевку, добавляет военный, то кишка вытянется еще больше. Украинский журналист Юрий Бутусов пишет, что, цитирую, “город Курахово фактически потерян, наши воины героически обороняют промзону на окраине Курахово, ТЭЦ, и очень узкий клин, по которому осуществляется вся логистика под огнем врага для нескольких бригад". Он отмечает, что враг имеет "тактические преимущества". По его данным, все командиры на местах говорят — дать возможность отойти на удобный рубеж обороны, заранее развернуться и прикрыть фланги. Решение на уход на выгодные рубежи было бы полностью оправдано обстановкой, добавляет он. В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" не признают потери контроля над Курахово, о чем 6 января заявило российское Минобороны. По данным украинского военного руководства, украинские военные продолжают отражать российские штурмы в Курахово, вступая в бои в городской застройке.

Команда ТСН.ua верит в наших защитников и желает сил в этих тяжелых боях. Ваша отвага вдохновляет миллионы сердец и напоминает всему миру, что свобода стоит борьбы. Вы не одни – с вами вся страна, весь народ. Своими поступками вы каждый день доказываете, что Украина – это сила, что мы способны бороться за свою землю и свое право жить свободными.

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Напомним, 5 января стало известно, что ВСУ начали новое наступление в Курской области. Военный эксперт Иван Ступак отмечает, что важно быть реалистами по поводу ожиданий, поскольку силы украинских военных на этом направлении ограниченны.

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