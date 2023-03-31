"Такое было, когда приезжал Байден": в Киеве образовалась многокилометровая пробка (фото)

В Киеве утром 31 марта образовалась многокилометровая пробка на проспекте Победы в сторону центра. На видео с места, опубликованного в Сети, видно, что пассажиры даже выходят из общественного транспорта из-за усложнения движения.

Как сообщили ТСН.ua в патрульной полиции Киева, пробка образовалась из-за ДТП.

"Сейчас уже пробки этой нет. По предварительной информации, утром была авария. Ее оформили и все", — рассказал пресс-офицер управления патрульной полиции Андрей Молокоедов.

Водители в Сети также сообщают о перекрытии движения по бульвару Тараса Шевченко и другим улицам. В полиции эту информацию уточняют.

Киевляне вспомнили, что в последний раз такая огромная пробка в столице образовалась во время визита президента США Джозефа Байдена. Тогда пассажирам советовали пользоваться метрополитеном, чтобы не стоять в пробках.

Фото: телеграмм-канал "Киевский Движ"

Напомним, сегодня, 31 марта, ровно год, как Вооруженные силы Украины освободили Бучу на Киевщине. Город находился под российской оккупацией 33 дня.

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