"Такое впечатление, что она до сих пор со мной": как в Виннице чествуют жертв ракетного удара 14 июля

14 июля — годовщина российского теракта в Виннице. Сегодня утром на площадь Победы в Виннице направляются люди из разных районов города. Год назад именно по оживленному центру города россияне направили ракеты.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Винница чествует погибших от российского теракта

Здания, в которые попали ракеты, до сих пор стоят разбиты. Ныне рядом с ними – стела памяти. На ней символичны 29 белых голубей – именно столько человек год назад здесь убили россияне.

Среди погибших – Дмитриева Елизавета 4 года, Даценко Владимир 34 года, Ковальчук Павел 35 лет, Олексив Галина 29 лет, Ректута Виктория 35 лет.

Момент прилета трех российских "Калибров" тогда зафиксировала камера наблюдения. На кадрах видно: люди ходят, едут на велосипедах, направляются в соседнюю клинику. И не знают, что это последние их минуты жизни. Удар и взрывная волна сносит все на своем пути.

Две ракеты попали в здание культуры, где планировался благотворительный концерт, третья ударила по площади вблизи медицинского центра. В огненном аду оказались десятки человек.

Я никогда этого не забуду – мать убитой 4-летней Лизы

Кадры с окровавленной детской коляской тогда облетели весь мир. В ходе российского теракта на месте погибла 4-летняя Лиза. Ее маму врачи смогли спасти, сегодня женщина здесь — с букетом роз.



"Уходили от логопеда, все помню, но не могу об этом говорить, я это никогда не забуду, это будет всегда со мной", – говорит мама Лизы – Ирина Дмитриева.

Убитая 4-летняя Лиза

8-летний Роман перенес десятки операций

В тот день россияне убили и сбежавшего из оккупированного Херсона 8-летнего Кирилла. А еще 7-летнего Максима: он с мамой приехал к стоматологу в тот же медицинский центр, куда попала ракета. Чудом спасся 8-летний Роман Олексив. Мальчик получил ожоги половины тела и перенес три десятка операций.

"Очень непросто он перенес 31 операцию под общим наркозом. Вот 28 числа ему еще одну операцию делали. Он очень хотел приехать сюда, попрощаться, зять очень хотел попрощаться к памятнику", — говорит бабушка мальчика Лидия Ковальчук.

Мама мальчика – 29-летняя Галина Олексив сгорела в клинике. Она была известной во Львове музыкантом.

"Такое впечатление, что она со мной, где-то здесь, есть. Мы ее не видели, ее хоронили - мы не видели, ее нашли самой последней, уже отец по ДНК искал", — говорит Лидия Ковальчук.

Юрий чудом тогда выжил

Пан Юрий тогда чудом выжил, половина тела была сильно обожжена. Сегодня мужчина пришел на площадь – почтить погибших. Перчатки не снимает: на руках до сих пор следы ожогов.

"Услышал звук, потом увидел тень такая — серая такая, большая. Дальше взрыв, огонь, все смешалось. Это такая правая и левая и живот и спина. Не работает, не сгибается", — говорит Юрий Мысак.

К мемориалу памяти горожане идут целый день. Вокруг – изобилуют свежевысаженные сакуры. Место памяти обустроили таким, каким его хотели видеть родственники погибших.

Как и год назад, сегодня 14 июля в Виннице объявлен днем траура. Ракетный обстрел россиян по мирному городу официально квалифицирован как военное преступление.

Напомним, Россия 14 июля ракетами обстреляла Винницу, где погибли мирные люди, среди которых есть дети. Враг ударил по центру города высокоточными крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подлодки в акватории Черного моря.

10 июля стало известно, что в России расстреляли причастного к ракетному удару по Виннице командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого.

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