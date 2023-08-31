"Такое впечатление, что они растворились в воздухе": родные загадочно исчезнувших 182 военных ВСУ требуют выяснить их судьбу

Недавно в Киеве родные многих военнослужащих 77 аэромобильной бригады вышли на мирный марш, требуя от властей предоставить им информацию о судьбе своих сыновей и братьев.

Как рассказали в комментарии для ТСН.ua родные этих бойцов, о многих военнослужащих с января, февраля и марта нет никакой исчерпывающей информации.

Историю своего брата, военнослужащего этой бригады Николая Щирского нам рассказала его сестра – Ирина.

"У меня есть брат, Щирский Николай Николаевич, 1999 года рождения. По состоянию здоровья у него было освобождение от службы в армии, но когда началось полномасштабное вторжение, он пошел в Маловисковский военкомат Кировоградской области. Ходил туда 8 раз. Был настолько мотивированным, что уволился с работы, прошел комиссию. Учитывая, что он был студентом, ему говорили, что есть освобождение", — рассказывает Ирина.

К этому добавляет: "Брат закончил бакалаврат, после чего его пригласили на медкомиссию, он ее прошел. Он всю свою жизнь мечтал быть военным. В начале ноября его вместе с другими забрали на военные учения в Британию. Вернулся он примерно через полтора месяца. Приблизительно с 20 декабря по 20 февраля он находился в Житомире. После "учебки" 24 февраля их повезли на Бахмут. Он мне позвонил, попросил собрать на тепловизор, зарядную станцию и грелки для парней. 1 марта он написал родителям и жене, что "уже на месте и несколько дней не будет связи". 2 марта жене Николая позвонил водитель, который отвозил их на место и сообщил, что там ад. 3 марта мы начали пытаться связаться с военными, 4 марта на связь вышли те ребята, которые были с братом на задании и сообщили, что он с ними не вернулся. Из 50 человек вернулось семеро. Это было его первое боевое задание после "учебки". 5 марта я узнала, что Николай не найден. Я обратилась с заявлением в военкомат. Военкомат сообщил, что брат на боевом задании. Я начала поиски. Один из побратимов Николая начал интересоваться у командиров о его судьбе, ему ответили, мол, молчи".

Ирина акцентирует внимание на том, что по ее информации, в других бригадах есть информация о том, кто пленный, кто погиб.

Разыскивают 182 военнослужащих

"В нашем случае информации нет. Абсолютно. По моей информации, нет данных о 182 военнослужащих. Это тот список, который составили мы. Главное наше требование – найти наших родных, найти информацию о них. Я написала обращение к президенту. Мы понимаем, что возможны потери, что ребята пошли не на курорт, но никакой информации, кроме той, что брат и другие ребята без вести пропавшие в Бахмутском районе, нет. Такое впечатление, что они растворились в воздухе ", — с грустью сообщает Ирина.

Резюмируя, женщина говорит: "Наше первое и главное требование – получить список пленных военнослужащих 77 бригады. Его нет. Это подозрительно и мы делаем это подчеркиваем. Его физически нет. Поэтому мы и вышли на мирный марш в Киеве, после того, как получили отписки от власти, что они "обеспокоены". Мы вынуждены были выйти на этот марш. Во время него к нам вышел представитель Офиса президента, мы ему передали наше обращение. Второе требование – тела погибших. Мы прекрасно понимаем, что погибшие были. Нас интересует то, где они. Если человек погиб, то мать должна знать о том, где ее ребенок".

При этом Ирина говорит, что у нее есть предположение, что ребят без необходимого вооружения отправили сразу на самый горячий участок фронта.

На недавней пресс-конференции министра обороны Украины журналист ТСН.ua спросил лично у главы оборонного ведомства о том, известно ли что-либо дополнительное о пропавших без вести военнослужащих из 77 бригады.

Министр обороны Алексей Резников сообщил ТСН.ua, что ожидает запрос и добавил: " Мы свяжемся с комбригом 77 бригады и попросим дать четкий ясный ответ ".

Редакция ТСН.ua отправила соответствующий запрос в адрес министерства обороны с вопросами о том, что известно о судьбе военнослужащего Николая Щирского, кроме того, что он, по словам его сестры, пропал без вести.

Ранее сообщалось о том, мобилизуют ли в Украине 3 миллиона мужчин ради победы.

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