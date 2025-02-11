"Такого еще не было": на Черниговщине псевдополицейские "похитили" мобилизованных с буса ТЦК – все детали

Притворялись полицейские, чтобы забрать мобилизованных – полиция раскрыла детали дерзкого преступления. Правоохранители Черниговщины задержала группу вооруженных злоумышленников, которые пытались похитить мобилизованных военнообязанных. Более того, злоумышленники даже угрожали открыть огонь по военным. Обо всех подробностях говорится в эксклюзиве TSN.UA.

Фейковые полицейские

Полиция Черниговщины задержала группу вооруженных злоумышленников, пытавшихся похитить мобилизованных. Они представились стражами порядка и угрожали открыть огонь по военным. Как пишут в полиции, два фигуранта "подрезали" автомобилем автобус с военнослужащими, представились полицейскими и угрожая применить оружие на поражение в салоне автобуса, забрали с собой двух мобилизованных мужчин.

"Фигуранты действовали по предварительному сговору с другими лицами, имея целью инсценировать задержание полицией двух мобилизованных мужчин и обеспечить их неприбытие к месту службы", – говорится в сообщении полиции.

Примечательно, что за такие действия злоумышленники получили вознаграждение – по 5000 долларов за каждого из двух военнообязанных. В ходе спецоперации полицейские Черниговщины совместно с СБУ задержали нападающих.

В ходе обыска авто Audi следователи обнаружили и изъяли устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями ФОРТ-12Р, карабин, имитационно-тренировочную гранату "Пиро-5М", удостоверение начальника по физической безопасности частного учреждения, удостоверение корреспондента и водительского волонтера одного из.

Следователи начали ряд уголовных производств. Известно, что санкция более тяжелой из статей предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

ТСН.ua обратилось за комментарием к полиции о том, родственники ли военнообязанных заказали похищение, или другие лица.

Пресс-секретарь полиции Черниговщины Наталья Слабеняк сообщила следующее: "От кого именно злоумышленники получили вознаграждение за то, что забрали из автобуса двух мобилизованных — это устанавливается"

Она добавила, что местонахождение другого военнообязанного, которого псевдополицейские забрали из автобуса, устанавливается. По данным полиции, целью фигурантов было препятствование тому, чтобы военнообязанные достались места службы.

Взрыв возле Каменец-Подольского ТЦК

Напомним, что недавно произошел инцидент, поставивший на уши всю страну. 5 февраля в Хмельнитчине раздался взрыв возле здания ТЦК. На месте происшествия работали экстренные службы, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа. По предварительной информации, было известно о четырех раненых и одном погибшем.

Кем оказался погибший?

В тот же день новые детали о громком инциденте рассказал мэр города Михаил Поситко. В эфире телемарафона "Единые новости" он заявил, что все раненые находятся в состоянии средней тяжести. А погибшей оказалась именно та личность, которая и совершила теракт.

По его словам, среди пострадавших два врача ВВК. Также пострадал один прохожий и один военный.

6 февраля в своем телеграмм-канале Михаил Поситко уточнил информацию о состоянии пострадавших. По его словам, находящийся под наблюдением врач в состоянии средней тяжести, стабилен. Ему проведена операция по удалению гематомы и устранению перелома черепа. Постико подчеркнул, что врачи обеспечены всем необходимым и делают все возможное для спасения и стабилизации пострадавших.

Взрыв в Ровенском ТЦК

Напомним, что аналогичный инцидент произошел и в Ровно. 1 февраля в помещении ТЦК раздался взрыв. Сначала было известно, что погиб один человек, а еще шестеро получили ранения. Больше деталей в тот день не сообщалось.

Однако уже 5 февраля Служба безопасности задокументировала преступления оккупантов, которые и организовали теракт в Ровенском областном ТЦК, использовав "втемную" завербованного агента. Его намеренно взорвали вместе со взрывчаткой, с которой он вошел внутрь здания. В результате происшествия террорист погиб на месте, а 8 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.

Установлено, что взрывчатка была оснащена мобильным телефоном, к которому был удален доступ спецслужбы РФ. Еще один гаджет с дистанционным управлением фигурант держал в своих руках, заходя в здание ТЦК. С помощью камеры телефона российские спецслужбы зафиксировали момент, когда агент зашел со взрывчаткой в помещение и сразу активировали СВУ по вызову.

Кто стоит за подрывами и когда это началось?

Как говорят правоохранители, за подрывами возле и в помещениях ТЦК и СП и покушения на полицейских стоят российские спецслужбы. Их цель – дестабилизировать ситуацию в украинском обществе. И эта деятельность активизировалась с ноября 2024 года. Об этом на брифинге 5 февраля рассказал глава Национальной полиции Иван Выговский.

По словам Выговского, 3 из 9 фактов диверсий и терактов также касаются покушения на убийство полицейских. В частности, в покушениях на полицейских РФ разрабатывает различные методы и способы исполнения преступления.

Он также сообщил, что во всех случаях диверсий и терактов личности людей, совершивших преступление, установлены. По его словам, они были задержаны, и им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме этого глава Нацполиции рассказал, что российские спецслужбы вербуют преимущественно подростков, безработных или людей, ведущих асоциальный образ жизни.

Он также обратился к украинцам с просьбой уведомлять СБУ и полицию о фактах возможной подготовки таких терактов.

Чатбот СБУ "Спали ФСБшника"

В свою очередь в Службе безопасности Украины отмечают – спецслужбы РФ начали использовать новую тактику. Они подрывают исполнителей, минирующих ТЦК. Используют их "втемную", а затем избавляются в качестве лишних свидетелей.

"Чтобы не стать террористом-смертником, нужно сообщить о попытках вербовки в чатбот СБУ "Спали ФСБшника". Если тебе или знакомым предлагают "просто занести сверток" в ТЦК, полицию или другое админздание, знай – тебя хотят убить. Чтобы избежать смерти: открой чатбот, напиши, какое преступление тебе предлагали совершить, добавь контакты вербовщика и любые детали, которые помогут разоблачить российскую агентуру. СБУ гарантирует полную конфиденциальность, а каждое сообщение будет тщательно проработано", – говорится в сообщении СБУ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО! Злоумышленники похитили мобилизованных

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.