Такого еще не было: на границе задержали бегущего в Украину “антиуклониста”

Не мог находиться на чужбине и во что бы то ни стало хотел вернуться в Украину. На границе с Молдовой задержан первый "антиуклонист". А вот остальные восемь украинцев, напротив, не дошли одного километра до Молдовы.

О громких задержаниях нарушителей государственной границы рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Первый "антиуклонист"

30-летний гражданин Украины пытался пересечь государственную границу. Делал он это незаконно вне пункта пропуска.

Фото: ГНСУ

Шел пешком и направлялся в сторону Украины. Мужчина не убегал от ТЦК, войны и других реалий украинского настоящего. Он пытался вернуться в Украину. Пограничники Белгород-Днестровского отряда с помощью БПЛА с тепловизионной камерой обнаружили и задержали нарушителя границы.

Антиуклоняющий: украинец решил незаконно вернуться из Молдовы домой, игнорируя пункт пропуска, — ГНСУ.



30-летний одессит шел пешком обратно на Родину. Жалится, что больше не мог находиться вдали от дома. Но за это его никто не стал хвалить: на мужчину составил админпротокол pic.twitter.com/O09OfJgSH3 — Lara-Lara (@LaraLar93023545) February 11, 2024

Свои действия одессит объяснил тем, что устал на чужбине и во что бы то ни стало хотел вернуться в Украину. На "антиуклониста" составили протокол об админправонарушениях. Сейчас мужчина ждет решения суда.

Остановили в 1 км от границы

В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение. Восемь нарушителей пытались незаконно пересечь границу и уехать из Украины. Однако план провалился. Мужчин задержали пограничники.

Восемь крепостных пытались бежать через украинско-молдавскую границу. К сожалению бегство им не удалось, потому что загоны отряды ГНСУ их поймали в километре от границы. pic.twitter.com/Z7sQg77Sc0 — Иосиф из города в УНДР ☭✮ (@josyp_z_mista) 11 марта, 2024

История банальна: мужчины, воспользовавшись услугами интернет-мессенджера, планировали попасть в Молдову в обход пограничного пункта. Прокладка маршрута стоила от 40 до 80 тыс. гривен с каждого. Однако буквально в километре от границы их задержали правоохранители. На лиц составлены админпротоколы, дела направлены в суд.

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"Незаметные" нарушители

Еще одну группу беглецов задержали пограничники. Мужчины пытались незаконным способом покинуть Украину. "Путешествие" в Молдову должно было обойтись по $8 000 для каждого нарушителя.

Чтобы отвлечь внимание пограничников при контроле от скрытых мужчин, водитель надел пиксельный бушлат, повесил желто-синий флаг в кабине и уверял в своих патриотических намерениях.

Незаметные нарушители пытались скрыться в спальном отсеке транспортного средства и на полу. Однако их обнаружили пограничники.

Незаметные нарушители разместились в спальном отсеке транспортного средства и на полу.



Чтобы отвлечь внимание пограничников от спрятанных во время контроля мужчин, водитель надел пиксельный бушлат и повесил желто-синий флаг в кабине . — Государственная пограничная служба Украины (@DPSU_ru) February 10, 2024

Транспортное средство изъяли. На нарушителей составлены админпротоколы. А вот перевозчику грозит уголовная ответственность.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО! На границе задержали убегавшего в Украину АНТИУКЛОНИСТА!

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