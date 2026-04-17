"Такого еще не было": Россия массированно атаковала реактивными "Шахедами" областной центр Украины - видео с места

Запорожье в огне. Днем россияне атаковали областной центр реактивными «Шахедами». В трех районах города прогремела серия мощных взрывов. Известно о семи раненых, среди них восьмилетний ребенок. Поврежден дом Кацена — памятник архитектуры местного значения. Еще один беспилотник влетел в крышу соседней многоэтажки.

На месте событий работала корреспондентка ТСН Дарья Назарова.

«Дом будто посыпался»: удар по многоэтажке

Вражеский беспилотник влетел прямо в жилую многоэтажку посреди белого дня. Верхние этажи мгновенно охватило пламя. Жительница одной из уничтоженных квартир, Елена, до сих пор не может оправиться от пережитого.

Елена Аделева, пострадавшая: «Мне показалось, что дом посыпался. Я схватила ребенка, он у меня спал. Прибежала в зал, начала звонить мужу, но он в другом городе. Потом начали тарабанить в дверь. Меня всю трясет. Вывела ребенка в пижаме, сама в ночной рубашке. Ничего не взяла, кроме телефона».

Работа спасателей постоянно прерывалась из-за повторных угроз. Журналисты ТСН вместе с ГСЧС были вынуждены несколько раз прятаться в укрытиях, поскольку новые дроны продолжали кружить над городом.

Спасение ребенка с инвалидностью и пожар в частном секторе

На соседней улице «Шахед» влетел в крышу частного дома. Половина помещения разрушена до основания. Лариса в момент удара была на улице, но внутри оставался ее ребенок, прикованный к кровати.

Лариса Владимировна, пострадавшая: «Дроны летали, я прилипла к стене. Увидела — в нашем квартале что-то горит, столб дыма. Прибежала домой, а у меня стена к стене с соседями, моя крыша теперь под вопросом. У меня ребенок прикован к кровати. Мы сразу выскочили, выдернули его в коляску…»

Потеря культурного наследия

Эта атака стала роковой для дома Григория Кацена. Это одно из немногих дореволюционных зданий города, сохранившее свою оригинальную архитектуру. Теперь памятник архитектуры местного значения фактически превращен в пепелище.

Горожане отмечают, что такой мощности взрывов в жилых районах еще не было. Рядом с местами попаданий — только гражданские объекты: университет, детская больница и плотная жилая застройка. Сейчас коммунальные службы и волонтеры помогают людям забивать окна, а медики борются за здоровье семерых раненых.

