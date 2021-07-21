"Такого града еще не видели": в Николаевской области непогода потрощила автомобили и уничтожила урожай

Местные жители подсчитывают убытки из-за мощного непогоду.

Николаевскую область после аномальной жары накрыл град, которого здесь давно не видели — величиной с куриное яйцо. Он побил тысячи автомобилей. Фотографии и видео жители области показывали в Сети.

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Об этом 21 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.



Это видео сняли жители Южноукраинска. Сильный ливень с градом величиной с куриное яйцо накрыли город накануне. Сергей Пелюх градины спрятал в морозилку.



"Вот град, который был вчера. Я его собрал. Сдам его в лаборатории, проверю, химической анализ сделаю", — говорит житель Южноукраинска Сергей Пелюх.



Еще до начала непогоды мужчина успел все убрать со двора, чтобы не побило.



"В моей жизни я не видел такого, чтобы такая аномальная жара не сопровождалась градом. Я машину в гараж загнал, боялся, что побьет", — говорит житель Южноукраинска Сергей Пелюх.

Новости Украины: Николаевскую область после аномальной жары накрыл град

Впрочем большинство горожан спрятать машины не успели. Александр на минутку зашел в магазин, машину оставил на стоянке и как раз начался град. Теперь считает убытки.

Долой избита и новая машина пана Богдана. Стояла под домом во дворе.

"Град был очень сильный, размером с теннисные мячики. Но авто застраховано, поэтому я не волновался. Хорошо, что стекло целое", — говорит Богдан Деркач.



Град падал каких-то 10 минут, а пострадавших водителей тысячи, говорят в страховой компании.

"Сегодня телефон разрывался от звонков. Многие люди обращались именно из-за града", — говорит директор страховой компании Татьяна Шмидько.



Впрочем, в большенства - оформлена обычная автогражданка. Убытки от града она не покрывает. Только каско.



В машины Светланы полного страхования нету. Считает, во сколько обойдется ремонт.

"Там на капоте 4 удара. Будут ли ржаветь те места, где был удар, сказать не могу", — говорит Светлана.



Восстановить разбитое градом авто Александра обойдется в 8000.



"От 100 до 500 за вмятину в зависимости от места, где она расположена", — говорит житель Южноукраинска Александр Шмидько



Не менее убытков от града испытал и урожай. У людей град побил овощи. Ветви и листья тоже побитые градом. Больше всего, говорят местные, пострадали кабаки, томаты и виноград.

"Такого града за всю жизнь еще не видела", — говорит местная.



По прогнозу в Южноукраинске завтра снова грозы. Поэтому горожане срочно ищут навесы, куда спрятать свои авто.

Напомним, в Николаевской области, как и в ряде других регионов Украины, погода ухудшилась. Ветер повалил деревья и поломал ветви в нескольких районах области,

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