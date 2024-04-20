Такого не было 230 лет: украинцев рождается катастрофически мало, где искать выход

В социальных сетях обсуждают новость, что якобы уровень рождаемости в Украине имеет самые низкие показатели за 300 лет. Мол, за два года войны рождаемость в Украине снизилась в разы.

Сайт ТСН.ua проверял, действительно ли это так.

Эксперты говорят, что данные по рождаемости в Украине за 2023, 2022 год и приводимые с 2014 года по 2021 год по территориям несопоставимы с теми данными, которые приводились ранее.

"Дело в том, что до 2014 года статистика подавалась в границах 1991 года, а после 2014 года у нас просто не было точного количества рождаемости и умерших по Крыму и ОРДЛО. А после полномасштабного вторжения данные, обнародованные Министерством юстиции, касаются только подконтрольных Украине территорий. Поэтому реально, сколько людей родилось или умерло в границах 1991 года, мы не знаем", — объясняет ТСН.ua Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ.

Для чего нужна перепись населения?

Ученый отмечает, что именно поэтому напрямую сравнивать эти данные нельзя. Хотя, соглашается, что количество рождений в Украине действительно постепенно уменьшается.

"Например, в 2013 году у нас было 503,7 тысячи рожденных детей в границах 1991 года. А затем уровень рождаемости постепенно уменьшался. Но чтобы определить, каким именно было это уменьшение, нужно проводить перепись населения, сделать демографическую реконструкцию от переписи 2001 года по дату послевоенной переписи. А затем разными научными методами с учетом тех данных, которые есть по ОРДЛО и Крыму, оценивать количество рожденных и умерших в границах 1991 года. Только так мы получим более точные цифры", – отмечает Александр Гладун.

Из-за войны уровень рождаемости уменьшился / коллаж ТСН.ua

Каким был уровень рождаемости 230 лет назад

Ученый говорит, что не может подтвердить, что уровень рождаемости в Украине стал наименьшим за 300 лет, потому что таких старых данных просто нет.

"У нас есть исследование населения Украины с 1795 года. Это фактически 230 лет назад. В 1795 году численность населения Украины, в границах 1991 года, была 10,5 миллионов человек. А родилось в этот период – 499 тысяч детей. То есть примерно столько же как в 2013 году. Но когда мы сравниваем такие числа, мы должны учитывать еще и уровень смертности. К примеру, в том же 1795 году из числа родившихся детей в первый год жизни умерло 24% детей, в то же время как в 2013 году – 1,6%. Вообще же, примерно до середины ХХ века доля умерших детей в возрасте до 15 лет среди всех умерших составляла 50-60%. Тогда был очень высокий уровень младенческой смертности, а также очень высокий уровень материнской смертности. Поэтому в итоге естественный прирост был не очень и высоким. Тогда, к концу XIX века, была именно такая ситуация – высокая рождаемость и смертность", — отмечает Александр Гладун.

Поэтому, по словам ученого, с точки зрения демографии без знания всех этих процессов сравнивать такие числа не очень корректно. Ведь в те времена можно было родить еще больше детей, но они просто не выживали бы в тогдашних условиях.

Когда был рекорд по рождению в Украине

Ученый приводит еще один пример, когда на территории Украины было зафиксировано максимальное количество рождений, это – 1912 год.

"В 1912 году население Украины составляло 35,3 миллиона человек, а родилось тогда 1 миллион 570 тысяч детей. Но из них в первый год жизни умерло — 298 тысяч или аж 19%. А если мы возьмем данные, например, в том же 2013 году, то этот показатель будет составлять только 1,6 %. То есть можно много рожать детей, но потом многие умирают, а можно меньше рожать, но они будут жить дальше. Все это разъясняется степенью развития страны. Кстати, такая ситуация с рождаемостью и смертностью была практически во всех странах XVIII и XIX веков, а в XX веке государства перешли на другую модель по воспроизводству населения – когда и рождений меньше, и смертей меньше", – рассказывает Александр Гладун.

От чего зависит уровень рождаемости?

Специалист добавляет, что количество родившихся действительно зависит от численности населения, особенно от имеющегося женского контингента, а также от структурных факторов: сколько у нас есть женщин репродуктивного возраста в разных возрастных группах и интенсивности рождений – сколько в среднем рождает одна женщина на протяжении жизни.

От всех этих параметров зависит общее количество рождений.

Неутешительные тенденции

Сейчас в Украине общее количество рождений уменьшается, но и смертность детей тоже уменьшается.

"Если рассматривать тенденцию сокращения числа рождений — она продолжается. В преддверии широкомасштабного вторжения в 2021 году 100 женщин в Украине родили 116 детей, хуже было только в 2001 году, когда 100 женщин родили только 108 детей. Для того чтобы не сокращалась численность населения за счет природного фактора, нужно чтобы 100 женщин рожали в течение жизни 220 детей. А мы, к сожалению, имеем в два раза меньший показатель", – объясняет Александр Гладун.

Надо, чтобы 100 женщин рожали в течение жизни 220 детей / Фото: Associated Press

Самая низкая рождаемость за 230 лет

Он добавляет, что во время войны рождаемость, конечно, немного сокращается, а вот на сколько именно, ученые не могут нормально оценить, потому что неизвестно сколько людей сейчас находятся на территории Украины и данные о рождении мы имеем только по подконтрольной территории.

"Конечно, общее число можно примерно определить, а вот половозрастную структуру, мы очень слабо знаем. Поэтому, возможно, сравнивать современную рождаемость с исторической и интересной для общественности, но содержательно ее интерпретировать очень сложно. Поэтому, могу согласиться, что возможно, в прошлом году, в Украине действительно было наименьшее количество родившихся, но за последние 230 лет", — заключает ученый.

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