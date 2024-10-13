Такого не было 30 лет: ученые бьют тревогу из-за изменения климата

Рекордные засухи, обмеление рек и нехватка воды. Этим отличился 2023 год. Климатологи ООН утверждают, что он стал самым засушливым за три десятилетия.

К чему это привело – в сюжете ТСН.ua.

Ледники за последние пять десятилетий потеряли наибольшее количество массы. А это может существенно угрожать водной стабильности для миллионов людей согласно отчету метеорологического агентства.

Генеральный секретарь ООН заявила, что повышение температуры частично привело к тому, что гидрологический цикл стал "более хаотичным и непредсказуемым" таким образом, что может производить либо слишком много, либо слишком мало воды – как из-за засухи, так и из-за наводнений.

"Приблизительно 3,6 млрд человек сталкиваются с недостаточным доступом к воде в течение как минимум одного месяца в год — и ожидается, что к 2050 году эта цифра вырастет до 5 миллиардов. WMO говорит, что 70% всей воды, что люди черпают из гидрологических систем, идут на сельское хозяйство", — отметила она.

В прошлом году мир столкнулся с самым жарким годом за всю историю наблюдений. И лето этого года также было самым жарким за всю историю.

В отчете ООН говорится, что юг Соединенных Штатов, Центральная Америка и страны Южной Америки, Аргентина, Бразилия, Перу и Уругвай столкнулись с широкомасштабной засухой и "самым низким уровнем воды, который когда-либо наблюдался в Амазонке и озере Титикака, на границе и Боливией".

Данных за 2024 год еще нет, но в агентстве заявили, что чрезвычайно жаркое лето, по всей вероятности, приведет к низкому стоку рек этого года, и во многих частях света мы ожидаем большего дефицита воды.

Глобальное потепление внесло существенные коррективы в экосистемы разных регионов. Среди них и Антарктида. Там наблюдается стремительное озеленение. Это стало известно из исследований, опубликованных в журнале Nature Geoscience.

Рост растительности отражает глобальную тенденцию озеленения в холодноклиматических регионах, которая явилась результатом недавнего потепления. Такие изменения могут свидетельствовать о потенциально масштабных трансформациях в наземных экосистемах Антарктического полуострова, что в свою очередь повлияет на их долгосрочное функционирование. Исследования указывают на то, что последствия климатических изменений могут быть шире, чем ожидалось, и требуют дальнейшего изучения.

Ученые использовали спутниковые данные, чтобы оценить скорость озеленения Антарктического полуострова в ответ на изменение климата. Если в 1986 году растительный покров занимал площадь в один квадратный километр, то в 2021 уже почти 12 квадратных километров.

В предыдущей научной работе сами авторы изучили образцы из экосистем, преимущественно моховых, на Антарктическом полуострове. Выяснилось, что скорость роста растений резко возросла в последние десятилетия. Эти выводы подтвердили по спутниковым данным.

"На Антарктическом полуострове мхи растут в очень суровых условиях. Там только снег, лед, камни с тонкой пленкой сильно разросшейся растительности. Это показало, как большая изолированная дикая пустыня нарушена антропогенным изменением климата", — говорят исследователи.

По словам соавтора исследования, по мере того, как эти экосистемы укрепляются и теплеет климат, площадь озеленения растет.

"Почвы в Антарктике нет или они очень бедны. Любой рост растительной жизни добавляет органики и облегчает образование почвы, тем самым потенциально прокладывая путь роста других растений", — добавил он.

А недавно ученые сообщили об еще одной угрозе. Из-за глобального потепления могут опустеть горнолыжные курорты. Об этом пишет Independent.

В прошлом сезоне 26 гонок Кубка мира были отменены из-за плохих погодных условий, говорится в материале. Теперь Международная федерация лыжного спорта сотрудничает со Всемирной метеорологической организацией в попытке найти решение.

В то же время горнолыжные курорты все больше борются с нестабильными снегопадами и более теплыми зимами, и многие полагаются на искусственный снег, чтобы поддерживать свои склоны открытыми. Повышение температуры приводит к повышению уровня снега, уменьшая лыжные сезоны и заставляя некоторые курорты сражаться за поддержку своих склонов.

Долгосрочные последствия для горных экосистем и экономики будут серьезными.

В Международной федерации лыжного спорта заявили, что зимние виды спорта и горнолыжный туризм ждет мрачное будущее из-за изменения климата. Швейцария столкнулась с серьезными последствиями глобального потепления – альпийские ледники потеряли около 60% своего объема с 1850 года.

Уровень нулевой температуры, при котором может лежать снег, поднялся примерно на 250 метров за последние 50 лет и может подняться еще на 400-650 м к 2060 году, если не будут усилены усилия по смягчению последствий изменения климата.

Между тем швейцарская национальная метеорологическая служба сообщает, что количество снегопадов на высотах ниже 800 метров уменьшилось вдвое с 1970 года. Согласно исследованию французских и австрийских ученых, более половины европейских горнолыжных курортов находятся под очень высоким риском недостаточного снежного покрова, если глобальные температуры повысятся на 2°C.

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