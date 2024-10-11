Такого не было больше 20 лет: Землю накрыла мощная магнитная буря

Землю накрыла мощная магнитная буря! Она принесет с собой яркое полярное сияние. Говорят, что в ближайшие два дня даже жители Украины смогут увидеть это потрясающее атмосферное явление.

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Мощная магнитная буря

Метеозависимые, приготовиться! Солнце выпустило большой шар плазмы и магнитного поля, ударившего по Земле 10 октября. Она и вызвала мощную магнитную бурю. Об этом сообщает Science Alert:

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"Пока ожидается, что она прибудет утром 11 октября или в полдень по восточному времени и, возможно, продлится до следующего дня".

По данным портала Meteoagent, магнитные бури на нашей планете не утихают уже больше недели. Нынешние обурения обозначены как сильные, К-индекс превысил 8. По прогнозам, магнитная буря на Земле затянется до 12 октября.

"В последний раз такие бури были зафиксированы в 2005 году. Ожидается, что в результате этой бури на Земле можно будет наблюдать яркое полярное сияние даже на средних широтах. Это значит, что в четверг и пятницу даже жители Украины смогут увидеть это потрясающее атмосферное явление".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Такого не было более 20 лет! Землю накрыла мощная магнитная буря!

Как магнитная буря может влиять на человека?

По данным исследований ученых со всего мира, магнитные бури действительно могут влиять на самочувствие и настроение человека. В такие дни люди гораздо чаще жалуются на проблемы со здоровьем и обращаются к врачам, в частности, к кардиологам.

Что помогает снизить влияние магнитной бури?

Врачи придерживаются общих рекомендаций и советуют в такие дни снизить нагрузку – как физическую, так и психоэмоциональную, больше отдыхать.

На Европу надвигается циклон

Тем временем синоптики предупредили о новой угрозе. На Европу сунет экс-ураган и циклон Kirk. Он образовался в Атлантическом океане из урагана четвертой категории. Однако, когда Kirk выйдет на территорию Европы, постепенно будет терять свою интенсивность.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха поделилась, грозит ли непогода Украине:

"В таком масштабе, как именно внетропический циклон — нет. То есть он уже как выйдет на территорию Европы, то он будет постепенно терять свою интенсивность. И, скажем так, непосредственно этот циклон до территории Украины не дойдет".

По словам синоптика, произойдет определенная регенерация циклонов в поле пониженного давления и "у нас уже будут просто фронтальные системы: на пятницу и на субботу, и на воскресенье, скажем":

"Фронт будет проходить через территорию Украины. Но сказать, что это прямо вот этот циклон, это не совсем. У нас будет просто атмосферный фронт проходить".

Достанется и Украине?

Отвечая на вопрос, даст ли циклон просто ощущение похолодания, синоптик отметила, что "для территории Украины, скажем так, прямого влияния он не несет":

"Он немного, конечно, видоизменит барическое поле над Европой, когда он выйдет на территорию Европы. И соответственно, большинство территории будет находиться в поле пониженного давления. Но там уже будут и другие циклоны, скажем так, влиять".

Более того, Наталья Птуха объяснила, что речь идет о таком многоцентровом поле пониженного давления. Оно будет над Европой в течение пятницы:

"Но в пятницу на территорию Украины поступит уже только атмосферный фронт. А сами центры циклонов сместятся на север Европы вообще. А над Европой уже вообще там будет на пятницу поле повышенного давления, в Центральной Европе. А над Атлантикой – новый циклон. До Украины, преимущественно, если что-то из Атлантики, доходит только в виде уже атмосферных фронтов".

На Украину "налетели" дожди

Напомним, что эта неделя в Украине началась с изменения погоды. 7 октября дожди сместились с запада страны в центр, на север и юг. Вместе с дождями во многих областях произошло и понижение температуры. В Киеве утром бушевал мощный ливень. Из-за сильного дождя затопило автодороги. Автомобили буквально тонули в реках, в которые превратились улицы города.

Днепру тоже досталось. Ливень наделал немало беды в городе. Подтопленные улицы и здания, растерзанные ветром деревья, аварии на дорогах – такую картинку можно было наблюдать в городе.

Погодные рекорды

Примечательно, этой осенью погода бьет все возможные рекорды. По прогнозу Укргидрометцентра, средняя температура в октябре будет на 1-1,5 градуса выше нормы.

Более того, ранее в Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков. Об этом сообщил Укргидрометцентр со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.

В конце сентября в Киеве зафиксировали сразу три температурных рекорда. К примеру, минимальная температура 27 сентября оказалась самой высокой для этого дня, ведь она не опустилась ниже 17,3 градуса. Также средняя суточная температура воздуха 28 сентября достигла самого высокого значения для этой даты +23,1 градуса. Это превысило предыдущий рекорд.

Всего в сентябре в Киеве было установлено 11 температурных рекордов. По данным синоптиков, первый осенний месяц этого года оказался самым теплым с 19 века. Холоднее всего было 19 сентября, когда минимальная температура под утро снизилась до +10,4 градуса, а теплее всего – 1 сентября, когда воздух прогрелся до жарких +33 градусов. В то же время, осадков в сентябре 2024 года выпало очень мало – лишь 36% от нормы.

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